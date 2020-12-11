Александр Лукашенко – Владимиру Путину: «Остриё атак из-за пределов нацелено на Россию, мы это в Беларуси остро ощущаем»
Новости Беларуси. Пандемия убедила скептиков, что только вместе страны ЕАЭС смогут быть сильнее. Об этом 11 декабря заявил Президент Беларуси на заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно прошло в онлайн-формате.
Этой встречей завершается председательство Беларуси в союзе. Президент России поблагодарил Александра Лукашенко за успешное председательство и за то, что несмотря на непростое время, вместе удалось много добиться. Рассказал о важности стратегии и предложил усилить сотрудничество в сфере цифровизации.
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Владимир Путин, Президент России:
Мы все в этом году воочию убедились, насколько важное значение с учетом возникших обстоятельств имело использование передовых информационных технологий. Во многом благодаря этому удалось обеспечить нормальное функционирование государственных органов, буквально всех отраслей промышленности, образования, медицины. Подчеркну, что Россия была одним из инициаторов развития взаимодействия на данном направлении.
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В ответ Александр Лукашенко пожелал российскому лидеру терпения. Ведь ситуация непростая. Белорусский сценарий, как уже не раз обсуждалось, может стать репетицией перед российскими событиями.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы все отмечаем, что времена непростые. Непростые они прежде всего для наших близких друзей и братьев – Российской Федерации. Вы видите, что острие атак из-за пределов нацелено на Россию, мы это в Беларуси остро ощущаем. Поэтому, Владимир Владимирович, терпения вам. И как говорил первый наш почетный председатель нашего союза, Нурсултан Абишевич, вы, Россия, – стержень нашей интеграции. И как он говорил: «Ну куда от этого деться?» Поэтому терпения и еще раз вам терпения. Вы знайте, что мы всегда будем поддерживать и всегда вас поддерживали, Россию, потому что без нее не может быть на постсоветском пространстве интеграции.