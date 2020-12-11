Михаил Мясникович о стратегии развития ЕАЭС: «Этот огромный потенциал надо задействовать»

Новости Беларуси. Пандемия убедила скептиков, что только вместе страны ЕАЭС смогут быть сильнее. Об этом 11 декабря заявил Президент Беларуси на заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно прошло в онлайн-формате. Этой встречей завершается председательство Беларуси в союзе.

По итогам переговоров в закрытом формате президенты приняли стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Документ состоит из общих положений и более трех сотен мер и механизмов, которые сгруппированы в 11 блоков по направлениям. Новые положения не перечеркивают и не противоречат прежним договоренностям – планомерное развитие и эволюция экономической интеграции. С оговоркой – никто не посягает на доминирование и национальные интересы друг друга. Ия Малкина о формировании общего рынка газа с Россией: «Надеемся, что разработка договора завершится в 2021 году»