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Михаил Мясникович о стратегии развития ЕАЭС: «Этот огромный потенциал надо задействовать»

11 декабря 2020 17:43
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Новости Беларуси. Пандемия убедила скептиков, что только вместе страны ЕАЭС смогут быть сильнее. Об этом 11 декабря заявил Президент Беларуси на заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно прошло в онлайн-формате.

Этой встречей завершается председательство Беларуси в союзе.

Михаил Мясникович о стратегии развития ЕАЭС: «Этот огромный потенциал надо задействовать»-1

Михаил Мясникович о стратегии развития ЕАЭС: «Этот огромный потенциал надо задействовать»-3

По итогам переговоров в закрытом формате президенты приняли стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Документ состоит из общих положений и более трех сотен мер и механизмов, которые сгруппированы в 11 блоков по направлениям. Новые положения не перечеркивают и не противоречат прежним договоренностям – планомерное развитие и эволюция экономической интеграции. С оговоркой – никто не посягает на доминирование и национальные интересы друг друга. 

Ия Малкина о формировании общего рынка газа с Россией: «Надеемся, что разработка договора завершится в 2021 году»

Михаил Мясникович о стратегии развития ЕАЭС: «Этот огромный потенциал надо задействовать»-6

Михаил Мясникович, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии:  
Стратегия, которая утверждена, касается уже вопросов человека: образование, здравоохранение, вопросы, связанные с перемещением граждан. То есть открываются новые возможности, в том числе в образовательной, научной сфере – в этом особая новизна стратегических направлений до 2025 года. И безусловно, вот этот огромный потенциал надо задействовать.

# ЕАЭС # Экономика # Александр Лукашенко # Михаил Мясникович # Фотофакт

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