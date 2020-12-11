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2020 год стал испытанием на прочность для всех стран. Какие темы обсуждали на саммите ЕАЭС с участием Александра Лукашенко?

11 декабря 2020 13:47
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Новости Беларуси. 2020 год стал испытанием на прочность для всех государств – ЕАЭС в отдельности и интеграционного объединения в целом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Об этом заявил Президент Беларуси на заседании Высшего Евразийского совета. Саммит прошел в формате видеоконференции.  

В повестке – более двух десятков вопросов. Часть из них лидеры обсудили в закрытом формате. В частности, речь шла о стратегическом направлении развития ЕАЭС до 2025 года, продлении тарифной льготы в авиасфере и кадрового состава ЕЭК.  

2020 год стал испытанием на прочность для всех стран. Какие темы обсуждали на саммите ЕАЭС с участием Александра Лукашенко?-1

Что касается деятельности Евразийской экономической комиссии, то Беларусь настаивает на необходимости усилить ее полномочия.  

Александр Лукашенко принимает участие в саммите ЕАЭС. Какие вопросы обсуждают главы государств?

Этот онлайн-саммит, по сути, завершает период председательства Беларуси в ЕАЭС. Потому на правах хозяина Александр Лукашенко подвел итоги. Президент подчеркнул, что за это время удалось принять ряд актов для перехода к единой политике в сельском хозяйстве, энергетике, транспорте.  

Президент отметил, что пандемия подтвердила верность выбранного нашими странами пути в рамках объединения, но вместе с тем показала истинную цену невыполненных договоренностей.  

2020 год стал испытанием на прочность для всех стран. Какие темы обсуждали на саммите ЕАЭС с участием Александра Лукашенко?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
В этом году принят ряд актов союза по переходу к единой или общей политике в отраслях сельского хозяйства, энергетики, транспорта. Проработаны возможности применения антидемпинговых, компенсационных и специальных мер для защиты экономических интересов производителей товаров в Евразийском экономическом союзе. Продолжено согласование подходов к принципам и механизмам функционирования и государственного регулирования интегрированного валютного рынка, расширению использования национальных валют государств членов ЕАЭС во взаимных расчетах, девалютизации экономик наших стран, формированию общей расчетной инфраструктуры и платежного пространства.  

2020 год стал испытанием на прочность для всех стран. Какие темы обсуждали на саммите ЕАЭС с участием Александра Лукашенко?-7

Инициирован ряд мер по импортозамещению в промышленности и сельском хозяйстве. Однако участники союза периодически нарушают договоренности и вносят предложения о беспошлинном ввозе на территорию союза тех или иных товаров третьих стран, аналоги которых производятся у нас в союзе.  

Мы имеем выпадающие бюджетные доходы, фактически поддерживаем иностранного производителя и дискредитируем нашу общую работу по развитию промышленной кооперации и снижению зависимости от импорта. Считаю, что потенциал союза должен быть задействован не только в целях развития внутреннего рынка, но и для продвижения сельскохозяйственной продукции на рынки третьих стран.  

2020 год стал испытанием на прочность для всех стран. Какие темы обсуждали на саммите ЕАЭС с участием Александра Лукашенко?-10

Сегодня, 11 декабря, лидеры стран-участниц ЕАЭС утвердили Кубу и Узбекистан в статусе наблюдателей.

Обращаясь к своему коллеге Шавкату Мирзиеёву, Президент Беларуси предложил Узбекистану стать полноправным членом ЕАЭС.  

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