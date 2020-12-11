2020 год стал испытанием на прочность для всех стран. Какие темы обсуждали на саммите ЕАЭС с участием Александра Лукашенко?

Новости Беларуси. 2020 год стал испытанием на прочность для всех государств – ЕАЭС в отдельности и интеграционного объединения в целом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил Президент Беларуси на заседании Высшего Евразийского совета. Саммит прошел в формате видеоконференции. В повестке – более двух десятков вопросов. Часть из них лидеры обсудили в закрытом формате. В частности, речь шла о стратегическом направлении развития ЕАЭС до 2025 года, продлении тарифной льготы в авиасфере и кадрового состава ЕЭК.

Что касается деятельности Евразийской экономической комиссии, то Беларусь настаивает на необходимости усилить ее полномочия. Александр Лукашенко принимает участие в саммите ЕАЭС. Какие вопросы обсуждают главы государств? Этот онлайн-саммит, по сути, завершает период председательства Беларуси в ЕАЭС. Потому на правах хозяина Александр Лукашенко подвел итоги. Президент подчеркнул, что за это время удалось принять ряд актов для перехода к единой политике в сельском хозяйстве, энергетике, транспорте. Президент отметил, что пандемия подтвердила верность выбранного нашими странами пути в рамках объединения, но вместе с тем показала истинную цену невыполненных договоренностей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В этом году принят ряд актов союза по переходу к единой или общей политике в отраслях сельского хозяйства, энергетики, транспорта. Проработаны возможности применения антидемпинговых, компенсационных и специальных мер для защиты экономических интересов производителей товаров в Евразийском экономическом союзе. Продолжено согласование подходов к принципам и механизмам функционирования и государственного регулирования интегрированного валютного рынка, расширению использования национальных валют государств – членов ЕАЭС во взаимных расчетах, девалютизации экономик наших стран, формированию общей расчетной инфраструктуры и платежного пространства.

Инициирован ряд мер по импортозамещению в промышленности и сельском хозяйстве. Однако участники союза периодически нарушают договоренности и вносят предложения о беспошлинном ввозе на территорию союза тех или иных товаров третьих стран, аналоги которых производятся у нас в союзе. Мы имеем выпадающие бюджетные доходы, фактически поддерживаем иностранного производителя и дискредитируем нашу общую работу по развитию промышленной кооперации и снижению зависимости от импорта. Считаю, что потенциал союза должен быть задействован не только в целях развития внутреннего рынка, но и для продвижения сельскохозяйственной продукции на рынки третьих стран.