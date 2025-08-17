Майнинг, токены, блокчейн. Ещё раз о криптовалюте в Беларуси

О делах в банковском секторе на неделе Президенту доложил Роман Головченко. Цифровая экономика, с одной стороны, мировая тенденция. Да, со своими подводными камнями и даже скалами. Но развивать направление важно. Особенно в условиях, когда отдельные страны активно штампуют санкционные пакеты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Лукашенко ставит вопрос о дальнейшей судьбе крипторынков. В вопросе развития крипторынка есть две основные составляющие: законодательство, четко объясняющее правила ведения дел, а вместе с тем обеспечивающее прозрачность. А также гарантии для потребителей, будь то физлица или субъекты хозяйствования. Сегодня регуляторикой криптосектора занимается ПВТ, но эксперты отмечают, что к процессу плотно пора подключаться Нацбанку. Хотя и здесь есть свои нюансы. Тема рискованная, но без ее развития дальше никуда. Тренд уже задан, и ему надо следовать.

Майнить, блокчейнить и токенизировать трейдеры начали 15 лет назад. Время прошло, а понятнее для обывателя крипторынок не стал. Как минимум потому, что в разновидностях цифровой валюты легко запутаться. На слуху был и биткоин, и эфир, и монеро. Сегодня существует почти 25 тысяч вариантов, но редкие из них долгоживущие. Риск – самый близкий синоним крипты. В течение месяца новоиспеченная цифровая валюта может разочаровать разработчика и выйти из оборота. Рождается она посредством майнинга.

Алексей Бакун, финансовый аналитик:

Майнинг – это использование расчета блоков, которые за определенное выполнение задач начисляют определенные токены. Когда начинают в блоке вычисляться цепочки, то за вычисление определенного количества цепочек попадает определенное количество биткоина. То есть эта вычислительная мощность, она создает новые токены, которыми можно потом рассчитываться, выводить, которые имеют определенную ценность.

Аппетиты криптовалюты серьезные. Оборудование, электроресурсы, затраченные на генерацию одного, например, биткоина в денежном эквиваленте, превышают сотню тысяч долларов. Низкие тарифы на электроэнергию в Беларуси – одна из причин, почему криптосектор в стране активно развивается. На руку и лояльное законодательство.

Иван Жизневский, советник официального белорусского сервиса по обмену криптовалют:

Наша страна в тренде. Законодательство наше весьма интересное. Соседние даже копируют наше законодательство, потому что мы показали, что мы создали прогрессивный декрет № 8, который регламентировал эти правоотношения с криптовалютами. И компании, которые работают в соответствии с этим декретом, чувствуют себя очень комфортно и увеличивают количество клиентов. Мы на этом не останавливаемся. Мы будем дальше его развивать. Точкой реализации криптовалюты является Парк высоких технологий. Сегодня резидентов в этом секторе 15. С сентября он прирастет еще тремя.

Дмитрий Калечиц, первый заместитель начальника секретариата наблюдательного совета ПВТ:

Идет постоянный рост показателей развития криптосектора, как по показателям выручки, экспорта, показателям численности, отчислений налоговых, которые платят крипторезиденты в бюджет Республики Беларусь. Также растет число клиентов, пользователей, которые пользуются услугами наших крипторезидентов.

Крипта это не только цифровая валюта, но и инструмент с разнообразными функциями, например, трансграничных платежей, что в условиях санкций и ограниченной работы SWIFT крайне важно. Проводить подобные платежи можно не только на уровне государства, но и субъектов хозяйствования.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

В конце концов, токенизация реальных активов, наверное, это будущее. В чем суть? Делается такой своеобразный цифровой двойник, и каждый актив: станок, цех, производство, номинируется в цифровых валютах. И таким образом инвестор может купить на один токен или какую-то валюту кусочек станка. То есть рынок становится гибким. Другое дело, надо ли нам разбазаривать или размывать эту активность. Этот вопрос еще обсуждается.

В отдельных странах криптовалюта находится в равных условиях с наличным и безналичным рублем. Цифрой можно оплатить товары и услуги, например, в Таиланде. Обменники расположены прямо в ТЦ. В Беларуси процесс запрещен, потому что риски высоки. По крайней мере, пока регулировкой сектора занимается не Нацбанк. Алексей Бакун:

Мошенники пойдут в ход, они начнут грабить предприятия, по большому счету. Поэтому здесь нужна определенная база регулирования, определенные системы безопасности, которых у нас нет. Это очень сложный вопрос. Постоянно взламываются биржи, международные биржи FTX, Coinbase. В прошлом году была взломана биржа BingX. Была утечка огромных сумм. Но, к счастью, эти биржи страхуют средства. У людей они замораживаются на счете, и средства, в общем-то, возвращаются людям. То есть биржа со своих средств возмещает весь ущерб. Регулируемые биржи должны подкрепляться чем-то. Чем они у нас будут подкрепляться? Тоже вопрос очень интересный. Если это будет регулятор Нацбанк, например, то, конечно, тут все очень здорово и прозрачно. Человек отнес деньги, он знает, что их не похитят. Что в любом случае есть гарант, который будет за это отвечать.