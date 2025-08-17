Разгадать секрет вкуса плетёнки приезжают тысячи туристов – как прошла «Бацькава булка» в Свислочи

На дорогах Беларуси в августе традиционно много большой и шумной техники. В соцсетях полно роликов с восхищением мощью! Но бывает и такое. Когда те, кто ест хлеб, сами препятствуют его уборке. А ведь наверняка «герои» этих роликов с удовольствием едят булки. И от бацькавай бы не отказались. В Свислочи уже в четвертый раз проходит фестиваль, вдохновленный ставшей легендарной плетенкой. Кажется, все просто – булка, каравай-фест, но если посмотреть шире – это своеобразная репетиция «Дожинок». Тем более, что они уже не за горами.

Во Дворце Независимости уже три каравая! Брестский, минский и гродненский. Это значит, три региона страны собрали не меньше миллиона тонн зерна, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Компетентные люди говорят: в стране урожайность зерна в 2025-м выше уровня предыдущего года. А еще кукуруза, лен. Столько всего впереди и в процессе. Все начинается с поля, где от рассвета до заката вальсируют комбайны под хрустальный звон спелых колосьев пшеницы. Когда-то труд на земле был хлебом отца Эдуарда Богдана, теперь зона ответственности сына.

Эдуард Богдан, механизатор сельхозпредприятия «Ханчицы-Неман»:

Вот пшеницу убираю. Крупная, хорошая. Побыстрее стараемся убрать, чтобы стране хлеба дать, накормить. Зерно тут же передают мукомольным предприятиям и пекарням. В Свислочи месят тесто из муки нового урожая. Пока в печи румяной корочкой покрывается хлеб, время заплести косы традиционной и очень популярной плетенке, той самой.

Ольга Якута, формировщик теста цеха хлебопечения Свислочского филиала Гродненского облпотребобщества:

Мы ее плетем с любовью, с душой, чтобы она была пышная, и хотим дагадзiць каждому покупателю. Не хлебом единым жив человек, но и без него никак. Зерно – ингредиент для огромного перечня продуктов питания для людей и кормов для животных мясомолочного производства. На мировом рынке ценность той же пшеницы приравнивается к нефти. Все же без еды людям не обойтись. Обеспечить продовольственную безопасность – задача для каждого агрария страны. Увесистый национальный каравай, несмотря на капризы погоды. Можем. Сделаем.

Виктор Жук, главный инженер – заместитель директора сельхозпредприятия «Ханчицы-Неман»:

Несмотря на сложные условия погоды в этом году, все настроены только на положительный результат. Каждый механизатор, комбайнер трудится не покладая рук, собирая каждое зернышко. Только благодаря этим людям, которые трудятся, мы сможем обеспечить продовольственную безопасность нашей страны.

По урожайности на этой жатве в авангарде Гродненская область – в среднем 55 центнеров с гектара, это выше прошлогоднего. Миллион тонн зерна уже в закромах, и это не предел. С караваем-миллионником во Дворец Независимости чуть задержались, ведь красота требует времени. Первые миллионы тонн зерна намолотили и Брестская, и Минская области. На подходе Могилевская и Гомельская, а вот на севере репутация жатвы серьезно подмочена – погодой. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уборку надо, особенно в Витебской области, продолжать, я не скажу заканчивать. Нужно уборку продолжать. Читайте здесь.

От поля до каравай-феста. Именно праздник под названием «Бацькава булка» в Свислочи стал олицетворением поговорки «Хлеб всему голова». Вот уже в четвертый раз площадь превратилась в уютные дворики, где по-родному, по-доброму пахнет свежей выпечкой – уютно, как в отчем доме. История возникновения фестиваля удивительная, название – народное, а подоплека – с легкой руки Президента, который посещал райцентр 4 года назад. Ирина Русак, методист отдела методической работы Свислочского центра культуры и народного творчества:

Когда он попробовал эту булку, ему она понравилась. Читайте здесь.