Плачу налоги, а где дороги? Показываем, что происходит в окрестностях МКАД

2025-й, помимо Года благоустройства, еще и завершающий год пятилетней программы «Дороги Беларуси». Главным образом она направлена на приведение в порядок республиканских дорог, магистралей, мостов. Из бюджета на эти цели выделили без малого 9,5 миллиарда рублей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но как быть с дорогами местного значения, сельскими? Президент не раз обращал на них внимание. Если мы хотим, чтобы белорусы охотнее жили за пределами больших городов, важно, чтобы в свои деревни они хотя бы могли проехать.

Вот такие дорожные препятствия. Добраться до дома тот еще квест, и это в 20 километрах от МКАДа, в деревне Хозянинки. До Минска вроде рукой подать, но вот по качеству дороги до столичных совсем далеко.

Когда идут дожди, вообще невозможно проехать. Я передвигаюсь очень медленно, даже 10 километров в час нет, чтобы проехать.

Ребенок едет на занятия с женой, одевают сапоги, идут на остановку. Ребенок снимает сапоги, переобувается в кроссовки. И таким образом добираются, чтобы приехать в город более-менее чистым.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Впереди сельхозпредприятие, за моей спиной агрополя. Груженая техника здесь курсирует постоянно, и это одна из основных причин, почему дорога быстро изнашивается. Раньше сельхозтехника в саму деревню не заезжала, передвигалась по объездным маршрутам, но теперь на их пути появились непреодолимые препятствия.

Была дорога, была отводная труба, вон она лежит. Она есть, есть переезд. Как видим, проезда нет из-за того, что здесь стоит забор. И в результате перекрылось движение объездное, и весь транспорт большегрузный идет по деревне.

Конечно, надо объездную дорогу делать. С остановками тоже непорядок. Вынесли, бог знает куда, иди по грязи до остановок. Местные власти, да и не только, о проблемах сельчан знают. Переписка с 2018 года. Диалог на бумаге уже еле вмещается в папку. После обращений работы здесь проводят, но по итогу результат от них лишь на время.

Машину песка с прицепом высыпали – отлично, замечательно, спасибо, помогли. Но эта помощь в виде песка есть некий ресурс, он уже выработан. Это не капитальные меры, это меры временного характера. Одним словом скажу, отписки и обещания, что к такому-то времени в таком-то году будет положен у вас по деревне асфальт. Проходит время, а воз и ныне там. В планах по асфальтированию и в этом году деревни Хозянинки нет. Да и в целом, по мнению коммунальных служб, дорога в удовлетворительном состоянии.

Ирина Зенько, заместитель директора по идеологической работе УП «Жилтеплосервис» коммунального хозяйства Пуховичского района:

Три года назад эта дорога подсыпалась асфальтогранулятом. Поэтому как-то бережно грейдируется, чтобы не убрать этот слой. Вообще дорога в удовлетворительном состоянии. В данный момент асфальтирования она не требует. Есть дороги, которые гораздо хуже, где больше проживает население, где гораздо больше обращений.

Проблема у местных еще и с дорогой на кладбище. Туда доехать – задача со звездочкой. Еще жители жалуются на систему водоотведения. При обильных осадках вода стоит во дворах и не уходит. Ливневая канализация не справляется.

Она уже в аварийном состоянии, надо что-то сделать. Она треснута, отвалился кусок трубы, мы как-то тут вместе затыкали, заделывали. Видите, я положила цементный пласт. Куляются машины. Ирина Зенько:

По правилам благоустройства, функции водоотведения и обслуживания водоотводных каналов от дома – на содержании самого домовладельца. Он должен вовремя обкосить, прочистить эту канаву и следить за ней. На балансе нашего предприятия нет этой ливневой канализации.