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Плачу налоги, а где дороги? Показываем, что происходит в окрестностях МКАД

17 августа 2025 17:35
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2025-й, помимо Года благоустройства, еще и завершающий год пятилетней программы «Дороги Беларуси». Главным образом она направлена на приведение в порядок республиканских дорог, магистралей, мостов. Из бюджета на эти цели выделили без малого 9,5 миллиарда рублей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Но как быть с дорогами местного значения, сельскими? Президент не раз обращал на них внимание. Если мы хотим, чтобы белорусы охотнее жили за пределами больших городов, важно, чтобы в свои деревни они хотя бы могли проехать.

Плачу налоги, а где дороги? Показываем, что происходит в окрестностях МКАД-2

Вот такие дорожные препятствия. Добраться до дома тот еще квест, и это в 20 километрах от МКАДа, в деревне Хозянинки. До Минска вроде рукой подать, но вот по качеству дороги до столичных совсем далеко.

Плачу налоги, а где дороги? Показываем, что происходит в окрестностях МКАД-4

Когда идут дожди, вообще невозможно проехать. Я передвигаюсь очень медленно, даже 10 километров в час нет, чтобы проехать.

Плачу налоги, а где дороги? Показываем, что происходит в окрестностях МКАД-6

Ребенок едет на занятия с женой, одевают сапоги, идут на остановку. Ребенок снимает сапоги, переобувается в кроссовки. И таким образом добираются, чтобы приехать в город более-менее чистым.

Плачу налоги, а где дороги? Показываем, что происходит в окрестностях МКАД-8

Глеб Прокофьев, корреспондент:
Впереди сельхозпредприятие, за моей спиной агрополя. Груженая техника здесь курсирует постоянно, и это одна из основных причин, почему дорога быстро изнашивается. 

Раньше сельхозтехника в саму деревню не заезжала, передвигалась по объездным маршрутам, но теперь на их пути появились непреодолимые препятствия.

Плачу налоги, а где дороги? Показываем, что происходит в окрестностях МКАД-10

Была дорога, была отводная труба, вон она лежит. Она есть, есть переезд. Как видим, проезда нет из-за того, что здесь стоит забор. И в результате перекрылось движение объездное, и весь транспорт большегрузный идет по деревне.

Плачу налоги, а где дороги? Показываем, что происходит в окрестностях МКАД-12

Конечно, надо объездную дорогу делать. С остановками тоже непорядок. Вынесли, бог знает куда, иди по грязи до остановок.

Местные власти, да и не только, о проблемах сельчан знают. Переписка с 2018 года. Диалог на бумаге уже еле вмещается в папку. После обращений работы здесь проводят, но по итогу результат от них лишь на время.

Плачу налоги, а где дороги? Показываем, что происходит в окрестностях МКАД-14

Машину песка с прицепом высыпали – отлично, замечательно, спасибо, помогли. Но эта помощь в виде песка есть некий ресурс, он уже выработан. Это не капитальные меры, это меры временного характера. 

Одним словом скажу, отписки и обещания, что к такому-то времени в таком-то году будет положен у вас по деревне асфальт. Проходит время, а воз и ныне там.

В планах по асфальтированию и в этом году деревни Хозянинки нет. Да и в целом, по мнению коммунальных служб, дорога в удовлетворительном состоянии.

Плачу налоги, а где дороги? Показываем, что происходит в окрестностях МКАД-16

Ирина Зенько, заместитель директора по идеологической работе УП «Жилтеплосервис» коммунального хозяйства Пуховичского района:
Три года назад эта дорога подсыпалась асфальтогранулятом. Поэтому как-то бережно грейдируется, чтобы не убрать этот слой. Вообще дорога в удовлетворительном состоянии. В данный момент асфальтирования она не требует. Есть дороги, которые гораздо хуже, где больше проживает население, где гораздо больше обращений.

Плачу налоги, а где дороги? Показываем, что происходит в окрестностях МКАД-18

Проблема у местных еще и с дорогой на кладбище. Туда доехать – задача со звездочкой. Еще жители жалуются на систему водоотведения. При обильных осадках вода стоит во дворах и не уходит. Ливневая канализация не справляется.

Плачу налоги, а где дороги? Показываем, что происходит в окрестностях МКАД-20

Она уже в аварийном состоянии, надо что-то сделать. Она треснута, отвалился кусок трубы, мы как-то тут вместе затыкали, заделывали. Видите, я положила цементный пласт. Куляются машины.

Ирина Зенько:
По правилам благоустройства, функции водоотведения и обслуживания водоотводных каналов от дома – на содержании самого домовладельца. Он должен вовремя обкосить, прочистить эту канаву и следить за ней. На балансе нашего предприятия нет этой ливневой канализации.

Плачу налоги, а где дороги? Показываем, что происходит в окрестностях МКАД-22

Основной инструмент для ремонта гравийных дорог – грейдер. Если честно, такой ремонт малоэффективный. Обильные осадки или проехавший массивный транспорт – и вся работа насмарку.

Подробнее в видео.

# Дороги # Глеб Прокофьев

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