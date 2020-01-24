Александр Лукашенко о выборах: «Если вы меня не изберёте, я на вас не обижусь»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 24 января совершил рабочую поездку в Шклов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также глава государства пообщался с трудовым коллективом.
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается власти, я вам искренне сказал: президентские выборы – вы решите, кто будет руководить страной. И если вы меня не изберете, я на вас не обижусь. Это будет ваш выбор.
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Вы должны определиться, время серьезное, кто будет главой государства, в котором будут жить ваши дети. Не о нас сегодня идет речь. Сегодня речь идет о детях, о мирной и спокойной стране. Вот вы и определяйтесь. Искренне вам говорю: не смотрите, что ваш – не ваш, смотрите, кто сможет сохранить для вас этот клочок земли. Найдете такого человека – своего директора, министра и прочее – я буду только рад и буду поддерживать.