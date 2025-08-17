Держим порох сухим! О ситуации в небе Беларуси и авиапарке страны – разговор с Андреем Лукьяновичем

Из деталей переговоров Путина и Трампа, которые трудно было не заметить, и пролет американских военных прямо над головами двух лидеров. Четыре F-35 и стелс-бомбардировщик В-2, который отличился ударами по Ирану. ВВС США, вероятно, должны были произвести впечатление на гостей, но руководитель российской делегации даже не обернулся. В белорусском небе на неделе тоже были замечены и истребители, и штурмовики, и боевые вертолеты. Их цель тоже была произвести впечатление на гостей (но, в отличие от коллег из Америки, нашим это удалось). Хотя обстоятельства в обоих случаях торжественные. Но все же у нас праздничные.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Сегодня все причастные к военной авиации Беларуси отмечают профессиональный праздник. От души поздравляю тех, кто своей судьбою назвал небо и его защиту. Это не просто! Поверьте, знаю о чем говорю. Много репортажей на тему готовила сама. Но острее всего прочувствовала нагрузку (хоть это была и малая часть), во время полета на Су-30СМ – в мае была у меня такая возможность. Глазами журналиста. Политобозреватель СТВ села за штурвал истребителя и испытала себя в небе над Минском! На тот момент это был самый новый вид истребителей у нас в стране. И вот три месяца спустя информация требует обновления. Теперь самые-самые – это Су-30СМ2. Сейчас их восемь, партия пришла как раз к празднику, а до конца года будет эскадрилья. Так сказал командующий. Андрей Лукьянович – генерал-майор, летчик-снайпер поделился положением дел в белорусских военно-воздушных силах.

Андрей Лукьянович, командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси:

Прекрасный праздник, третье воскресенье, когда мы все празднуем этот праздник и поздравляем всех людей, кто имеет отношение к авиации. Конечно, здесь не только летчики, штурманы, техники, борттехники – это тыл, вооружение, связь. То есть специалисты, которые непосредственно обеспечивают и выполняют полеты, организуют и руководят. Поэтому в первую очередь хочу пожелать всем здоровья. Для летчика здоровье – самое главное, потому что его карьера напрямую зависит именно от состояния здоровья. Счастья, крепкого тыла, мирного неба и безаварийной летной работы. Чтобы количество взлетов всегда равнялось количеству посадок. У нас никогда не было и нет проблем с содержанием авиационной техники. Это обеспечение горюче-смазочными материалами. Все нормы, необходимые по налету, наш летный стафф выполняет благодаря своевременному и полному финансированию авиации. Благодаря в первую очередь главе государства, потому что он очень пристальное внимание уделяет развитию военной авиации. Это подтверждается закупкой новой авиационной техники, то, что мы получили – и вертолеты, и самолеты новейшие.

Андрей Лукьянович:

Престиж растет. Задачи самые разнообразные, но главная задача – конечно, обеспечение мирного неба. Так как мы отвечаем за воздушное пространство, за наши воздушные рубежи, несем боевое дежурство по противовоздушной обороне в круглосуточном режиме. И мы фиксируем регулярный рост полетов. Беспилотные летательные аппараты, разведчики, так и тактическая авиация. Мы пока, как сказал глава государства, держим порох сухим, обновляем авиационную технику. Профессиональный уровень нашего летного состава, технического состава позволяет полностью реализовать все возможности тех авиационных комплексов, которые у нас стоят на вооружении, авиационных средств поражения для того, чтобы противостоять вот таким угрозам. Ну и по поводу проводимых учений «Запад-2025».

Алена Сырова:

Наша авиация как будет задействована? Андрей Лукьянович:

Пока в полном объеме, в том числе с Российской Федерацией. Ну, пока, наверное, рано раскрывать то, что там будет. Потому что там будут еще элементы внезапности. Некоторых задач мы до сих пор не знаем. Мы готовы в полном объеме выполнить любую задачу, которую нам поставит руководитель совместного стратегического учения. Алена Сырова:

То, что мы обновляем наш авиапарк, это понятно. Вы сказали, я слышала, коллегам о том, что еще четыре Су-30СМ2 к нам прибудут… Андрей Лукьянович:

В этом году планируем получить. Алена Сырова:

Но все, комплект? Больше мечтать не о чем? Или что-то все-таки будем обновлять? Андрей Лукьянович:

Ничего не стоит на месте. У нас будет дальнейшая перспектива обновления, замены вертолетов Ми-24. Пока есть определенные программы, планы, поэтому после их утверждения, я думаю, что нас ждет еще и обновление вертолетного парка авиации. Алена Сырова:

А беспилотники когда-нибудь заменят в принципе военные вертолеты и военные самолеты?

Андрей Лукьянович:

Я не исключаю, что, возможно, в далеком будущем не будет пилотируемой авиации. Возможно. На сегодня, чтобы обеспечить превосходство в воздухе и обеспечить выполнение всех задач, которые стоят перед авиацией, должна быть пилотируемая авиация, где за штурвалом или за ручкой сидит пилот, который принимает решения, обеспечивает безопасность полета. Есть много других задач, которые не только боевые. Вы же знаете, что нашей стране благодарны народы многих стран за оказание гуманитарной помощи при землетрясениях, эпидемиях. Это и Китайская Народная Республика, и Сирия, и Турция, и Мьянма. Поэтому задач очень много, и мы готовы их выполнять, пока пилотируемой авиацией. Алена Сырова:

Команда у вас надежная.