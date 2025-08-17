Прямой эфир

Фиксируется рост полётов БПЛА, разведывательной и тактической авиации у границ Беларуси – Лукьянович

17 августа 2025 17:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Боевое дежурство по противовоздушной обороне идет круглосуточно, рассказал в интервью «Неделе» командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси Андрей Лукьянович.

«Мы фиксируем регулярный рост полетов. Беспилотные летательные аппараты, разведчики, так и тактическая авиация. Мы пока, как сказал глава государства, держим порох сухим, обновляем авиационную технику», – отметил командующий.

Он также добавил, что профессиональный уровень летного и технического составов позволяет полностью реализовать все возможности авиационных комплексов, находящихся на вооружении, чтобы противостоять подобным угрозам.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # Андрей Лукьянович

Другие новости рубрики

Все новости
Держим порох сухим! О ситуации в небе Беларуси и авиапарке страны – разговор с Андреем Лукьяновичем
17 августа 2025 17:15

Держим порох сухим! О ситуации в небе Беларуси и авиапарке страны – разговор с Андреем Лукьяновичем

Разгадать секрет вкуса плетёнки приезжают тысячи туристов – как прошла «Бацькава булка» в Свислочи
17 августа 2025 17:14

Разгадать секрет вкуса плетёнки приезжают тысячи туристов – как прошла «Бацькава булка» в Свислочи

Лукьянович: белорусская авиация в полном объёме будет задействована в учениях «Запад-2025»
17 августа 2025 17:14

Лукьянович: белорусская авиация в полном объёме будет задействована в учениях «Запад-2025»