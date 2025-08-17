Фиксируется рост полётов БПЛА, разведывательной и тактической авиации у границ Беларуси – Лукьянович

Боевое дежурство по противовоздушной обороне идет круглосуточно, рассказал в интервью «Неделе» командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси Андрей Лукьянович.

«Мы фиксируем регулярный рост полетов. Беспилотные летательные аппараты, разведчики, так и тактическая авиация. Мы пока, как сказал глава государства, держим порох сухим, обновляем авиационную технику», – отметил командующий.

Он также добавил, что профессиональный уровень летного и технического составов позволяет полностью реализовать все возможности авиационных комплексов, находящихся на вооружении, чтобы противостоять подобным угрозам.