Исторический саммит на Аляске! К чему пришли лидеры России и США и что говорят эксперты?

Все происходящее на Аляске, где бы ни проходила балансировка миропорядка, нужно оценивать еще и через призму своих национальных интересов. Мы хотим, чтобы наша страна гарантированно была мирной, а пока нет мира в регионе, все зыбко, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Министр обороны в среду в закрытом режиме доложил Главнокомандующему о том, что творят наши соседи и как мы реагируем. Спокойно и сдержанно. В отличие от них. Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Больше всего настораживает решение польского военного руководства о создании группировки больше 30-34 тыс. военнослужащих. Это уже серьезная группировка, по нашей оценке. Надо очень внимательно смотреть (мы этим и будем заниматься) и реагировать. Если они будут проявлять какую-то агрессию по отношению к Республике Беларусь, у нас есть чем ответить. В общем, ядерное оружие – это аргумент, которым Беларусь не без помощи союзника стала обладать. К ядерному потенциалу России с уважением призвал относиться президент США, он сделал такое заявление на Аляске по итогам переговоров с Путиным, их, кстати, оценил на десятку. Глава России обошелся без цифр. Что сказать?! За событиями следили, кажется, все! Особых иллюзий не питали. Было ясно, это только начало, и от того, каким оно будет, многое зависит. Политический обозреватель Евгений Пустовой проанализировал историческую встречу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Шевелите Трампа! Трампа расшевелили. В графике, за которым следит весь мир, – календарь встреч. Завтра к Трампу позваны генсек НАТО, Зеленский и обойма европолитиков. Они к Трампу позваны. А с Путиным Трамп встречался. Улавливайте разницу.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси:

Еще до начала переговоров основным лейтмотивом многие считали вопрос о прекращении огня в Украине. Вместе с тем было и понимание того, что решение этих вопросов в отсутствие представителей Европы и Украины бесперспективно.

Все началось на Аляске. Наверное, не совсем. Многовекторная позиция Минска позволяет вести переговоры с нашей помощью без репутационных потерь даже самым противоборствующим блокам. Не стоит думать, что пять раундов переговоров с людьми из команды Трампа были посвящены судьбе беглых, это был лишь штрих. Переговоры были посвящены судьбе восточноевропейской безопасности. Они были инициаторами – Лукашенко о переговорах с делегациями США.

«Шептун Путина» – как написал шустрый малый из Time. Как у нас говорят, он подбил под текст. Он из лагеря ультралибералов. Но правду в эпоху YouTube не утаишь. Интерес к посылам Перового громаден. В мире запрос на правду, честность. Постправда – причина конфликтов. Лукашенко о Трампе: взялся за лидерство – осуществляй его, предотвращай столкновения и войны. В том числе и это интервью стало предтечей начала большого разговора сверхдержав. Как бы он, журналист, ни вымарывал под себя текст, а нам был важен информационный повод. И в итоге это интервью разлетелось по всему миру, и главное – было воспринято главным реципиентом информации. О Путине, желании мира и новом мироустройстве.

Миру – многополярность, Трампу – Нобеля. Посылы Первого не вызывают противоречий ни в одном из центров сил. И не валяет дурака Америка – таков посыл последних месяцев многих внешнеполитических заявлений Александра Лукашенко. Расчет Первого не в бровь, а в зрачок. Цель Первого – не заработать на этом определенный авторитет, он и так есть, а лишь потушить конфликт в соседнем государстве. Защитить белорусов от войны.

Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:

От перекрестка через буфер до, как говорится, клапана, регулятора регионального. То есть мы уже становимся не объектом, а субъектом региональной политики. И я скажу, что в этом плане мы шагнули очень серьезно. Поэтому Беларусь знают, Беларусь видят, Беларусь учитывают.

Весь мир облетели кадры, где американские военные расстилают красную ковровую дорожку перед Путиным. Гостеприимство Трамп демонстрировал в самом начале переговоров. Мы же помним, как 45-й и 47-й президент США жмет руки коллег из Европы. Буквально выкручивает руки Макрону и фигурально через санкции всему ЕС. А здесь пожатие рук было простым, дружеским, равным. Никаких «перетягиваний каната». Трамп показал свою расположенность, а Путин рассказал о ней.

Владимир Путин, президент России:

Добрый день, дорогой сосед. Очень приятно видеть вас в добром здравии и живым.

У этой демократичности Трампа – две веские причины. Он не забыл слов и действий на внешнем контуре во время его избирательной кампании.

Здесь было много не слишком тонкого троллинга. Заявление Лаврова: «Никакого мандража», и сувенирный свитер на нем с надписью СССР. Эксперты разгадывали посылы, а журналисты про него написали не меньше, чем про итоги переговоров. Исторических переговоров. Но исторических результатов не достигнуто. На Аляске состоялась историческая встреча Путина и Трампа. Главное – дипломатическая блокада прорвана. Лидеры России и США до этого не разговаривали 4 года. Богодель: сам факт встречи лидеров РФ И США является успехом в вопросах мировой безопасности.

Еще с 2014 года Лукашенко не раз повторял: в переговорном процессе не хватает США. Услышали. Юрий Дудкин, член общественной организации «Другая Украина»:

Конечно, я напрямую связываю встречу на Аляске президентов России и Соединенных Штатов с отношениями Соединенных Штатов и Беларуси. Напрямую. Потому как Российская Федерация и Республика Беларусь являются союзными государствами, то, безусловно, они будут выполнять свои союзнические обязательства и в отношениях между различными странами.