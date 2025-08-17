Лукьянович: белорусская авиация в полном объёме будет задействована в учениях «Запад-2025»

В учениях «Запад-2025» будут присутствовать элементы внезапности, заявил командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси Андрей Лукьянович в интервью программе «Неделя» на СТВ.

Отвечая на вопрос об участии белорусской авиации в учениях, командующий отметил, что пока наши возможности будут задействованы в полном объеме. Российская авиация также будет участвовать в учениях.

Он также добавил, что пока рано раскрывать информацию: «Некоторых задач мы до сих пор не знаем». Но Андрей Лукьянович выразил уверенность, что белорусские военные готовы в полном объеме выполнить любую задачу.