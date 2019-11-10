Наполнив праздник новым смыслом. Какие подарки получили белорусы к 7 ноября?

Новости Беларуси. В тот самый момент, когда может показаться, что связь с советской историей не такая уже и очевидная, настает 7 ноября. И соцсети буквально взрываются от воспоминаний, мнений, событий, связанных с красным днем календаря, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Беларуси не переиначивали историю, не сносили памятники, не клеймили позором коммунистическую партию. Сохранили красный день календаря государственным праздником. Не как анахронизм – как напоминание.

У современного 7 ноября свой особый посыл. К этому дню мы получаем то, что делает нашу жизнь лучше. Открытие знаковых объектов по всей стране – будь то жилые дома или спортивные комплексы, медицинские учреждения или детские сады и школы, станции метро или пансионаты – начинается за несколько дней до красного дня календаря и продолжается несколько дней после. Так исторически повелось, что в независимой суверенной Беларуси не просто продолжили традицию, а наполнили ее новым содержанием: опираясь на хорошее в прошлом, делать все возможное в настоящем, чтобы стать лучше в будущем. Галина Буро – о конкретных подарках, которые мы получили в 2019 году.

Первое впечатление едва ли не самое важное. И трёхлетнему Жене с младшим братом здесь, кажется, нравится. Пока у малышей разбегаются глаза от количества новых игрушек, родители оценивают плюсы: безопасная мебель без острых углов, в отделке – натуральные экологичные материалы. Но самое главное, как и мечтали, сад рядом с домом.

Анна Барановская, жительница Лиды:

Очень рады, что наконец-то открылся детский сад, к тому же очень близко, практически через дорогу.

Детский сад на 230 мест, пожалуй, самый долгожданный подарок для жителей новостроек микрорайона Индустриальный. Оснащён по последнему слову – сенсорная комната, спортивный и тренажёрный залы, компьютерный класс и бассейн. С сенсорной комнатой, компьютерным классом и бассейном. Современный детский сад на 230 мест открыли в Лиде

В саду создано около 70 новых рабочих мест. К тому же, в Лиде теперь полностью решён вопрос с детскими садами шаговой доступности.

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Я рассматриваю открытие данного детского садика в двух аспектах. Первое – это решение социальных задач, социальных вопросов нашей станы, в том числе Лиды. И второй аспект – это активизация инвестиционной деятельности в стране через оживление работы строительного комплекса.

А вот в Минске строительство бюджетных бассейнов по поручению Президента активизировали два года назад. Успешно. Очередной спорткомплекс теперь и в Шабанах.

Бассейн получился уникальный – строители учли пожелания самих пловцов. Например, комнату сухого плаванья, тренажеры для разминки. Ежедневно здесь смогут заниматься до 700 человек. Удобно. Ведь Заводской район столицы густонаселенный – 234 тысячи жителей, а бассейнов было всего три.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:

Это пример того, какие должны бассейны строить. Абсолютно недорогой по цене, но сегодня этот объект, я просто уверена, будет пользоваться популярностью у жителей этого района. Потому что здесь все сделано для того, чтобы человек мог прийти отдохнуть, поплавать, заняться спортом и получить от этого удовольствие. И, конечно, это великолепная традиция – в канун такого замечательного праздника, в этот праздник дарить подарки жителям нашей страны. Это еще один подарок для минчан вот в этом районе города.

Скользить уже не по воде, а по снегу к олимпийским рекордам, причем на лыжах made in Belarus. Телеханы вернули себе звание лыжной столицы страны.

Некогда бренд гремел на весь Советский Союз, но инвентарь из цельной древесины вытеснил более прочный и надежный пластик. Предприятие, казалось, было обречено.

Пока в сентябре 2018 года в вопрос не вмешался глава государства. По его поручению завод модернизировали, увеличили число рабочих мест, что для посёлка остро необходимо. И вот на станках первая конкурентоспособная партия – теперь белорусские школьники смогут встать на лыжи.

Виктор Шейман, управляющий делами Президента Беларуси:

Уже мы можем говорить, что наши лыжи ничуть не уступают ни украинским, ни российским лыжам. Дальше активно будем работать с технологическим университетом, с Академией наук. Стоит задача, чтобы лыжи были полностью белорусские. Телеханы вернули звание лыжной столицы Беларуси. Показываем, как выглядит завод после модернизации

Начинку лыж создали белорусские ученые. Из импортного – лишь покрытие и смазка. Но уже есть разработки отечественного аналога. Работники уверяют: такой инвентарь по качеству сможет конкурировать с европейскими брендами, а по цене – в несколько раз дешевле.

Анатолий Лис, председатель Брестского облисполкома:

Такое производство заместить было крайне сложно. Поэтому это естественно для области, для нашей республики – новое предприятие высокоэффективное, которое во всех отношениях нужное. И это даст стимул для развития.

Стимул для развития уж точно есть в Жодино. На заводе карьерных самосвалов БелАЗ запустили новую производственную линию.

Покрасить детали автомобиля-гиганта – для этого линия в 1,5 километра. Новая технология позволит увеличить срок службы покрытий на 10 лет и сэкономить лакокрасочные материалы. Кстати, завод реализовал проект за счет прибыли и без привлечения кредитов.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Благодаря реализации этого инвестиционного проекта, стоимость которого 35 млн рублей, 700 человек улучшили бытовые условия. Это подарок и для людей, и, безусловно, повышение конкурентоспособности самого БелАЗа. Я бы еще подчеркнул, что БелАЗ решает очень многие социальные вопросы. В этом году (я думаю, все будет нормально) мы заложим два 72-квартирных жилых дома для персонала. «Подарок для людей». На БелАЗе торжественно запустили новую производственную линию – комплекс для окраски деталей

Пётр Пархомчик, генеральный директор ОАО «БелАЗ» – управляющая компания холдинга «БелЛАЗ-холдинг»:

Технологии, которые были до этого, ежегодно выбрасывали в город, в атмосферу около 25 тонн вредных веществ. Сегодня данный показатель будет равняться нулю.

Технологии в действии и на базе Оршанского механико-экономического колледжа, где открыли ресурсный центр машиностроения.

Учащихся, студентов и даже работников предприятий здесь научат шагать в ногу со временем: создавать программы, дающие команды станкам-роботам, управлять сложной техникой с программным обеспечением и даже производить мелкосерийную продукцию. И всё это на оборудовании, прототипы которого используют на ведущих мировых заводах.

Игорь Горбачевский, учащийся Оршанского государственного механико-экономического колледжа:

Эта техника очень необходима. Допустим, на тех же заводах присутствуют такие же станки, с числовым программным управлением. И вот эти станки предназначены именно для обучения.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

Эта база может использоваться для обучения по направлению данных специальностей, то есть приезжают, проходят лабораторные занятия, отрабатывают определенное количество часов, дальше уезжают к себе и продолжают обучение. Игорь Карпенко об открытии ресурсного центра машиностроения в Орше: «Мы должны опережать время»

Долгожданные подарки к празднику получили жители всех регионов страны. Открывать к 7 ноября социально-значимые объекты в Беларуси уже стало традицией. Идея не новая, ещё из Советского Союза, но в нашей стране сохранённая. Ведь всё лучшее работает на благо людей.

Галина Буро, корреспондент:

Этот дом семейного типа открывали к 7 ноября четыре года назад. И именно он стал первым в так называемом родительском квартале. На улице уже 3-го дома (по одному строят каждый год) скоро появится ещё один. Так осенний праздник положил начало ещё и доброй семейной традиции в Гродно.

А вот и та самая семья, которая первой приняла эстафету. Знакомьтесь: 7 детей, из них 6 – приёмные, две собаки, кошка и 8 попугаев.

Пока мама на работе, папа Сергей показывает, что изменилось в доме с момента открытия. Смастерил для детей теннисный стол прямо в комнате, в прихожей смонтировал спортивную стенку.

Сергей Мерсон, родитель-воспитатель дома семейного типа:

У нас многие дети занимаются спортом, мы поддерживаем, нам это нравится, потому что мы сами бывшие спортсмены.

За детские спортивные успехи – медальная россыпь на стене. А семёрка здесь и в самом деле магическая цифра: 7 детей, 7 ноября обрели настоящую счастливую семью. «Лучше жить в разгроме, чем в детском доме». Быт и маленькие радости в SOS-деревне

Сергей Мерсон:

Мы не думали, что здесь может появиться такой квартал большой. Хочется делать детям приятное, чтоб наша работа была не зря.

Эта дата сегодня ассоциируется, пожалуй, с красными ленточками на открытиях объектов. Хоть праздник и утратил свой революционный окрас, белорусы от него не отказываются. В нашей стране он наполнен новым смыслом – сделать правильные выводы из уроков истории. «Мудро поступили, оставив этот праздник в нашей истории»: Александр Лукашенко о 7 ноября

