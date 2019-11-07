«Лучше жить в разгроме, чем в детском доме». Быт и маленькие радости в SOS-деревне

Вот один из выбранных в Беларуси путей – SOS-деревня. Они появились в Европе после войны. Мера была вынужденная, но опыт показал, такой способ устроить сиротскую жизнь, куда лучше привычного интерната. О том, когда появились первые SOS-деревни рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».

В Беларуси SOS-деревни появились 20 лет назад. Каждый домик рассчитан на одну или две семьи. Наталия – профессиональный родитель-воспитатель. Лет пять назад вместе с новой семьей переехала в новый дом.

Наталия Вайчуль, родитель-воспитатель «SOS-детская деревня Могилев»:

Это надо было видеть, как мы переезжали. В феврале они тянули все свои вещи на санках по асфальту, по снегу, по льду – это была такая эпопея. Нас это тоже по-своему сдружило. А теперь, как в каждой семье, ссорятся, ругаются и дружат, и очень рады друг друга видеть. Было такое – «У вас такой разгром в комнате, нужно убрать». Олеся вообще сказала искрометную фразу: «Лучше жить в разгроме, чем в детском доме».

В SOS-деревню, как правило, попадают дети до 10 лет. А возраст профессиональной мамы позволяет вырастить подопечных до совершеннолетия. Хотя, конечно, пол, возраст и все остальное – не самое главное, всегда бывают исключения. Главное, чтобы вот в такой вновь образованной семьей, как говорят здесь, потянулись ниточки.

Наталия Вайчуль:

Степа наш самый старший. Я его когда взяла, первую обувь, которую мы ему купили, была 36-го размера. Сейчас мы Степе подбираем 42-й.