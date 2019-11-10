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Почему белорусская рыба не уступает норвежской, и как зарыбляют водоёмы в стране?

10 ноября 2019 16:51
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Новости Беларуси. Белорусы стали есть больше рыбы. Как известно, этот продукт максимально полезный: в странах, где ее едят много, высокая продолжительность жизни, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Только вот рост совсем незначительный. Равно как и общее количество. Так, во втором квартале 2018 года на человека выходило 1100 граммов в месяц, через год – 1200.

Почему белорусская рыба не уступает норвежской, и как зарыбляют водоёмы в стране?-1

Конечно, тут не надо сбрасывать со счетов, что потребление рыбы – далеко не главное в культуре питания белорусов. У нас множество рек и озер. И заядлых рыбаков. Но не все любят речную рыбу. А вот ценные породы не всегда по карману, особенно когда привезены из-за рубежа. Другое дело, выращиваемые здесь. Но пока объемы не те, а следовательно, и цены тоже.

Так когда рыбными у нас смогут быть все дни недели? Дело вкуса – уверена корреспондент Анастасия Дехтяр.

Для того, чтобы белорусы без труда ловили рыбку из пруда, ежегодно специалисты Белорусского общества охотников и рыболовов проводят зарыбление водоемов. Ежегодно в водохранилища и озера заселяют порядка 100 тысяч чешуйчатых жителей.

Так, в 2019 году новоселов пустили в свободное плавание в озеро Ореховское и карьер Бульково, что в Брестской области, пополнили рыбный мир на Гомельщине в озере Белом и водохранилище Княжеборское, разнообразили щуками и карасями гродненское водохранилище и пруд Молодежный, прибавление и в могилевских водохранилищах Тетеренское и Днепрец. Около 5 тонн щук прижились в Вилейском водохранилище, кроме того в Минской области запустили новых жителей в реку Титовка.

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Почему белорусская рыба не уступает норвежской, и как зарыбляют водоёмы в стране?-4

А это так называемое Полоцкое водохранилище, а по сути Западная Двина. Река со специфическим ландшафтом – экстрим крутых берегов оценила и наша съемочная группа, да так, что три троса в клочья.

Когда около года назад здесь заработала Полоцкая ГЭС, на участке до деревни Городище вода поднялась примерно с 2,5 метров до 10. Большой объем, а рыбы мало. Биологическую справедливость решили восстановить. Только в 2019 году сюда подселили 3 тонны щуки, сома. И вот сегодня семейства разнообразили карпами. 2 тонны малышей по 200 граммов спустили в речную пучину.

Почему белорусская рыба не уступает норвежской, и как зарыбляют водоёмы в стране?-7

Александр Варвашевич, ведущий охотовед Полоцкой районной организационной структуры БООР:
Зарыбление делается для того, чтобы пополнять популяцию рыбы.

Почему белорусская рыба не уступает норвежской, и как зарыбляют водоёмы в стране?-10

Владимир Костоусов, заместитель директора по научной работе Института рыбного хозяйства НАН Беларуси:
Индустриальное рыбоводство получило у нас рост за счет программы развития рыбной отрасли на 2011-2015 годы в виде строительства и реконструкции специализированных рыбоводных индустриальных комплексов. В частности, были построены индустриальные комплексы по выращиванию лососевых видов рыб.

Органолептика, химический состав, физиологическая ценность рыбы существенного различия не имеют. Главное – это предпочтения. Учитывая, что норвежская продукция поступает еще и на другие рынки, вводят синтетические красители (добавляются в корм), то это не совсем полезно. Наша продукция в плане пищевой ценности нисколько не уступает норвежской.

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Почему белорусская рыба не уступает норвежской, и как зарыбляют водоёмы в стране?-13

В 2018 году в Беларуси было произведено 15 тысяч тонн рыбы, из этого 800 тонн пришлось на ценные виды рыб. Сейчас у нас 15 крупных комплексов, которые занимаются выращиванием ценных видов рыб. Уже к 2020 году позиции премиум-сегмента планируют нарастить на треть.

Почему белорусская рыба не уступает норвежской, и как зарыбляют водоёмы в стране?-16

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# Рыбалка в Беларуси # Экономика # Александр Варвашевич # Владимир Костоусов # Фотофакт

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