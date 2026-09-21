Новости по тегу #Виктор Шейман

Ключевая тема доклада – развитие сотрудничества Беларуси со странами Африканского континента. Александр Лукашенко поинтересовался, как в этом плане идет работа, ее динамикой и вопросами, которым надо уделить первостепенное внимание.
В ходе встречи Президент в очередной раз подчеркнул: страны Африки – интересные и перспективные партнеры и мы должны усиливать работу с этими государствами, выходить на заключение долгосрочных контрактов.
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