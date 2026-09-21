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Новости по тегу #Виктор Шейман

Президент Беларуси принял с докладом спецпосланника Виктора Шеймана
21 сентября 2026 10:47

Президент Беларуси принял с докладом спецпосланника Виктора Шеймана

Лукашенко принял с докладом специального посланника главы государства Виктора Шеймана
22 января 2025 13:31

Лукашенко принял с докладом специального посланника главы государства Виктора Шеймана

«Мы ведь обещали помочь им». Лукашенко принял Шеймана с докладом по работе в Африке
16 марта 2023 10:47

«Мы ведь обещали помочь им». Лукашенко принял Шеймана с докладом по работе в Африке

​Александр Лукашенко обсудил с Виктором Шейманом вопросы по Латинской Америке
26 августа 2021 12:49

​Александр Лукашенко обсудил с Виктором Шейманом вопросы по Латинской Америке

Александр Вольфович назначен уполномоченным представителем Президента Беларуси в Гродненской области
21 июля 2021 19:44

Александр Вольфович назначен уполномоченным представителем Президента Беларуси в Гродненской области

Александр Лукашенко назначил Валерия Иванова управляющим делами Президента Беларуси
08 июля 2021 09:55

Александр Лукашенко назначил Валерия Иванова управляющим делами Президента Беларуси

Александр Лукашенко освободил Виктора Шеймана от должности управляющего делами Президента
15 июня 2021 16:53

Александр Лукашенко освободил Виктора Шеймана от должности управляющего делами Президента

«Согласен с твоей новой страницей в жизни». Александр Лукашенко принял рапорт Виктора Шеймана с просьбой об отставке
11 июня 2021 16:54

«Согласен с твоей новой страницей в жизни». Александр Лукашенко принял рапорт Виктора Шеймана с просьбой об отставке

Позитивные подвижки есть и в туристической деятельности. Александр Лукашенко принял с докладом Виктора Шеймана
27 мая 2021 10:28

Позитивные подвижки есть и в туристической деятельности. Александр Лукашенко принял с докладом Виктора Шеймана

Александр Лукашенко провёл встречу с Виктором Шейманом
09 марта 2021 13:43

Александр Лукашенко провёл встречу с Виктором Шейманом

Всё ли готово для проведения ВНС? Александр Лукашенко собрал совещание по подготовке форума и поставил задачи
02 февраля 2021 07:59

Всё ли готово для проведения ВНС? Александр Лукашенко собрал совещание по подготовке форума и поставил задачи

Работа предприятий в 2020-м, подготовка ВНС и проекты в Африке. Александр Лукашенко принял с докладом Виктора Шеймана
11 января 2021 16:17

Работа предприятий в 2020-м, подготовка ВНС и проекты в Африке. Александр Лукашенко принял с докладом Виктора Шеймана