Новости по тегу #Леонид Анфимов

Уже 26 января белорусы выберут Президента, тем самым определив дальнейший курс развития страны.
9 января представители миссии наблюдателей от СНГ встретились с руководством Верховного Суда. Леонид Анфимов подчеркнул, что выборы Президента в Беларуси представляют огромный интерес на пространстве Содружества.
На встрече в Минске стороны обсудили ряд вопросов. В том числе организационные: утвердили секретариат и регламент совета, а также избрали председателя. Этот пост займет председатель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси Алексей Волков.
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