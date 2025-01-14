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Новости по тегу #Леонид Анфимов

Международные наблюдатели встретились с руководством Генпрокуратуры и МВД
14 января 2025 18:49

Международные наблюдатели встретились с руководством Генпрокуратуры и МВД

306 наблюдателей от СНГ аккредитованы на выборы Президента Беларуси
09 января 2025 10:42

306 наблюдателей от СНГ аккредитованы на выборы Президента Беларуси

Совместная подготовка специалистов – судэксперты стран СНГ подписали ряд документов о сотрудничестве
26 сентября 2024 20:13

Совместная подготовка специалистов – судэксперты стран СНГ подписали ряд документов о сотрудничестве

В Глубоком масштабно отметили «Вишнёвый фестиваль» – посмотрите, как это было
27 июля 2024 17:39

В Глубоком масштабно отметили «Вишнёвый фестиваль» – посмотрите, как это было

Глубокое приглашает на «Вишнёвый фестиваль». В этом году он получил статус международного
27 июля 2024 14:25

Глубокое приглашает на «Вишнёвый фестиваль». В этом году он получил статус международного

Рост взаимных инвестиций должен обеспечить экономическую безопасность стран СНГ – Анфимов
25 июня 2024 11:08

Рост взаимных инвестиций должен обеспечить экономическую безопасность стран СНГ – Анфимов

Представители стран СНГ возложили цветы на аллее Дружбы в парке Победы
06 мая 2024 13:36

Представители стран СНГ возложили цветы на аллее Дружбы в парке Победы

Развитие рынка медикаментов стран СНГ обсудили в Минске
19 марта 2024 10:44

Развитие рынка медикаментов стран СНГ обсудили в Минске

Леонид Анфимов: думаю, без миссии наблюдателей ОБСЕ парламент нашей страны будет признан легитимным
11 февраля 2024 16:55

Леонид Анфимов: думаю, без миссии наблюдателей ОБСЕ парламент нашей страны будет признан легитимным

186 человек зарегистрированы в миссию от СНГ для наблюдения за выборами в Беларуси – Анфимов
11 февраля 2024 16:55

186 человек зарегистрированы в миссию от СНГ для наблюдения за выборами в Беларуси – Анфимов

«Не будет ОБСЕ, ну так что?» Как в Беларуси готовятся к выборам и чему научил август 2020-го – интервью с Леонидом Анфимовым
11 февраля 2024 16:46

«Не будет ОБСЕ, ну так что?» Как в Беларуси готовятся к выборам и чему научил август 2020-го – интервью с Леонидом Анфимовым

Наблюдатели напомнили о недопустимости вмешательства во внутренние дела Беларуси в период выборов
06 февраля 2024 13:04

Наблюдатели напомнили о недопустимости вмешательства во внутренние дела Беларуси в период выборов