С сенсорной комнатой, компьютерным классом и бассейном. Современный детский сад на 230 мест открыли в Лиде

Новости Беларуси. По сложившейся в Беларуси традиции, 7 ноября – это время завершения строительства важнейших социальных объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подарки получают жители всех регионов.
Новости Беларуси. По сложившейся в Беларуси традиции, 7 ноября – это время завершения строительства важнейших социальных объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подарки получают жители всех регионов.
Один из самых долгожданных для жителей Лиды – открытие детского сада в новом молодом микрорайоне города. Он рассчитан на 230 мест. Оснащен по последнему слову – в отделке только натуральные экологичные материалы, мебель без острых углов, есть сенсорная комната, спортивный и тренажерный залы, компьютерный класс и бассейн.
Позаботились здесь и о безопасности – установлена система наружного и внутреннего видеонаблюдения. Таким образом, в Лиде теперь полностью решен вопрос с детскими садами шаговой доступности.
Анна Барановская, жительница Лиды:
Очень рады, что наконец-то открылся сад, к тому же очень близко, практически через дорогу.
Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Рассматриваю открытие данного детского садика в двух аспектах: первый – решение социальных задач, социальных вопросов нашей страны, в том числе Лиды; второй аспект – активизация инвестиционной деятельности в стране через оживление работы строительного комплекса.
Добавим, открытие детского сада – это еще и трудоустройство для местных жителей. Создано около 70 новых рабочих мест. В целом, в Гродненской области ежегодно вводят не менее двух детских садов. За последние годы их появилось больше десятка. Строительство ведется и в данный момент.