С сенсорной комнатой, компьютерным классом и бассейном. Современный детский сад на 230 мест открыли в Лиде

Новости Беларуси. По сложившейся в Беларуси традиции, 7 ноября – это время завершения строительства важнейших социальных объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подарки получают жители всех регионов.

Один из самых долгожданных для жителей Лиды – открытие детского сада в новом молодом микрорайоне города. Он рассчитан на 230 мест. Оснащен по последнему слову – в отделке только натуральные экологичные материалы, мебель без острых углов, есть сенсорная комната, спортивный и тренажерный залы, компьютерный класс и бассейн.

Позаботились здесь и о безопасности – установлена система наружного и внутреннего видеонаблюдения. Таким образом, в Лиде теперь полностью решен вопрос с детскими садами шаговой доступности.