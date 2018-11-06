«Мудро поступили, оставив этот праздник в нашей истории»: Александр Лукашенко о 7 ноября

Александр Лукаше н ко, Президент Республики Беларусь: Это действительно праздник. Жизнь меняется, меняются оценки - прошло сто лет. Давайте вспомним из истории то, что неоспоримо, то, что непререкаемо. Почему свершилась эта революция в 1917 году и какие уроки мы должны извлечь из этого праздника? Первое – этот праздник мира. Почему? Вспомните, какие события разворачивались. Шла Первая мировая война, страшная война, гибли люди. Война требовала колоссальнейших затрат, экономика была разрушена, в том числе благодаря этой войне. Значит, первая причина Октябрьской революции – это война. И главный урок, который мы должны извлечь из нашей истории 1917 года, – это мир, мир и еще раз мир. Потому что война приводит к тяжелым потрясениям. И тогда это привело к развалу страны, мы потеряли часть нашей страны, мы это знаем. До Минска у нас отрезали Западная Украина, Западная Беларусь – мы их потеряли. Поэтому это праздник, который стучит нам в окно, к каждому в сердце и говорит, что должен быть мир для того, чтобы люди могли нормально жить.

Второй урок опять следует из причин, которые породили Октябрьскую революцию. Это права человека и главное – право на жизнь. Люди шли непонятно на какую войну и погибали. Право человека на жизнь было разрушено, право на труд – люди не имели работы, куска хлеба. Как они могли жить, себя прокормить и кормить свои семьи? О каком праве на медицинское обслуживание можно было говорить тогда, о каком праве на образование можно говорить? И главный второй урок, который надо извлечь, – это права человека. Когда идет война, когда разрушено народное хозяйство, когда люди не могут работать, когда кто сильнее приходит, отбирает последнее у слабого – нет речи о правах человека. Поэтому Октябрьская революция - это праздник мира и прав человека, истинных прав человека.

Октябрьская революция – это не переворот, как сейчас в России некоторые говорят. Можно назвать переворотом, но это не тот переворот, который бы они хотели видеть тогда в нашем государстве. Им все надо перечеркнуть и переписать. Вот поэтому мы в свое время, наверное, мудро поступили, оставив этот праздник в нашей истории, и не бросаем в нее камни. И помните, что мы не все знаем, а отсюда и не все понимаем, что тогда происходило.