Они нужны и в частных домах, и на предприятиях. В Орше появился первый в стране завод по производству бесшовных баллонов

Новости Беларуси. В Орше ввели в строй завод по производству стальных бесшовных баллонов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Место для размещения предприятия выбрали не случайно. Здесь, во-первых, отличная логистика. Во-вторых, особые условия для ведения бизнеса, обеспеченные указом Президента. Это уже второе белорусско-чешское предприятие на территории «Легмаша». Об инновационной продукции и уникальном для Беларуси заводе – Анастасия Бут.

Современный и высокопроизводительный. Вот так выглядит первый в Беларуси завод по производству стальных бесшовных баллонов. Тех самых, что используют как в частных домах, так и на промышленных предприятиях. Теперь они более надежные, вместительные и с меньшим весом.

Анастасия Бут, корреспондент:

Еще один немаловажный факт. Новое предприятие разместили на неиспользуемых площадях завода «Легмаш». Это свыше 3 тысяч квадратных метров. Здесь смонтировали более 200 тонн нового оборудования.

Современные машины требуют умелого подхода. На предприятии с первых дней позаботились и о кадрах. Здесь создали около 40 новых рабочих мест. А самых перспективных специалистов отправили на обучение за границу.

Олег Филимонов, оператор дробеструйных установок ООО «Цилиндерс-Бел»:

Всегда хотелось поработать на серьезном предприятии. Пришел, меня взяли, потом послали обучаться в Чехию. 4 месяца мы обучались в Чехии, работали и обучались, смотрели на весь процесс. Чему-то научились. Теперь рассказываем людям. Молодежь учим, показываем, как надо работать.

Евгений Марченко, специалист по ультразвуковому контролю ООО «Цилиндерс-Бел»:

Я сам с Орши. Работал до этого в Москве вахтовым методом. Но вернулся сюда, коллектив хороший у нас сложился. В финансовом плане тоже, в принципе, все устраивает. Оборудование новое. Все работает, все нравится. И в своем же городе родном.

В создание белорусско-чешского завода инвестировали более 5 миллионов евро. Ежегодно здесь будут выпускать свыше 53 тысяч баллонов. Объем – от 10 до 100 литров.

Ян Светлик, генеральный директор компании-соучредителя (Чехия):

Мы работаем в Беларуси несколько лет. Но мы хотим продолжать. Мы построили огромный завод для баллонов. Хотим сделать баллоны наилучшие во всем Европейском союзе. На хорошем месте: возле Минска, рядом с Москвой. Все идеально.

Дмитрий Корчик, генеральный директор ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»:

97 %, произведенных баллонов, будут экспортироваться – они найдут свою нишу определенную и в Российской Федерации, и других странах. В том числе будут поставляться на рынок Евросоюза.