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Телеханы вернули звание лыжной столицы Беларуси. Показываем, как выглядит завод после модернизации

06 ноября 2019 19:09
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Новости Беларуси. До конца 2019 года здесь планируют выпустить до 7000 пар уже пластиковых, а не деревянных лыж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Телеханы вернули звание лыжной столицы Беларуси. Показываем, как выглядит завод после модернизации-1

Первые партии для белорусских школьников, остальные – на полки магазинов.

Телеханы вернули звание лыжной столицы Беларуси. Показываем, как выглядит завод после модернизации-4

По поручению Президента на предприятии провели комплексную модернизацию.

Александр Лукашенко: «Нужны через год такие лыжи»

Проблемы у белорусского лыжного бренда начались с приходом на рынок пластика. Наши деревянные лыжи сразу потеряли очки, не выдержав конкуренции с легким и прочным материалом.

Телеханы вернули звание лыжной столицы Беларуси. Показываем, как выглядит завод после модернизации-7

Но гремевшее когда-то на весь Советский Союз производство решили не закрывать, а вдохнуть новую жизнь. В сентябре 2018-го глава государства поставил задачу и жесткие сроки: начать выпуск отечественных пластиковых лыж, недорогих и конкурентоспособных.

Телеханы вернули звание лыжной столицы Беларуси. Показываем, как выглядит завод после модернизации-10

Виктор Шейман, управляющий делами Президента Беларуси:
Уже мы можем говорить, что наши лыжи ничуть не уступают ни украинским, ни российским. Дальше активно будем работать с университетом технологическим, с Академией наук. Стоит задача, чтобы лыжи были полностью белорусские.

Телеханы вернули звание лыжной столицы Беларуси. Показываем, как выглядит завод после модернизации-13

Деревянная «начинка» лыж из белорусской осины, а гибкий материал для пяточной и носочной части разработали наши ученые. Из импортного – покрытие и смазка, но уже есть разработки отечественных аналогов.

Телеханы вернули звание лыжной столицы Беларуси. Показываем, как выглядит завод после модернизации-16

Это позволит еще больше снизить себестоимость. Модернизацию производства провели меньше чем за год. В итоге увеличили число рабочих мест, что остро необходимо для небольшого городка.

Телеханы вернули звание лыжной столицы Беларуси. Показываем, как выглядит завод после модернизации-19

Анатолий Лис, председатель Брестского облисполкома:
Такое заместить производство было крайне сложно. Поэтому это естественно для области, для нашей республики – новое предприятие высокоэффективное, которое во всех отношениях нужное. И это даст стимул для развития.

Телеханы вернули звание лыжной столицы Беларуси. Показываем, как выглядит завод после модернизации-22

Телеханы вернули звание лыжной столицы Беларуси. Показываем, как выглядит завод после модернизации-24

# Предприятия Беларуси # Экономика # Виктор Шейман # Анатолий Лис # Фотофакт

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