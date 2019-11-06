Телеханы вернули звание лыжной столицы Беларуси. Показываем, как выглядит завод после модернизации

Новости Беларуси. До конца 2019 года здесь планируют выпустить до 7000 пар уже пластиковых, а не деревянных лыж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые партии для белорусских школьников, остальные – на полки магазинов.

По поручению Президента на предприятии провели комплексную модернизацию. Александр Лукашенко: «Нужны через год такие лыжи» Проблемы у белорусского лыжного бренда начались с приходом на рынок пластика. Наши деревянные лыжи сразу потеряли очки, не выдержав конкуренции с легким и прочным материалом.

Но гремевшее когда-то на весь Советский Союз производство решили не закрывать, а вдохнуть новую жизнь. В сентябре 2018-го глава государства поставил задачу и жесткие сроки: начать выпуск отечественных пластиковых лыж, недорогих и конкурентоспособных.

Виктор Шейман, управляющий делами Президента Беларуси:

Уже мы можем говорить, что наши лыжи ничуть не уступают ни украинским, ни российским. Дальше активно будем работать с университетом технологическим, с Академией наук. Стоит задача, чтобы лыжи были полностью белорусские.

Деревянная «начинка» лыж из белорусской осины, а гибкий материал для пяточной и носочной части разработали наши ученые. Из импортного – покрытие и смазка, но уже есть разработки отечественных аналогов.

Это позволит еще больше снизить себестоимость. Модернизацию производства провели меньше чем за год. В итоге увеличили число рабочих мест, что остро необходимо для небольшого городка.