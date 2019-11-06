«Подарок для людей». На БелАЗе торжественно запустили новую производственную линию – комплекс для окраски деталей

Новости Беларуси. Новые социальные объекты 6 ноября открыты сразу в нескольких уголках страны. Так, на БелАЗе этим утром торжественно запустили новую производственную линию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиция дарить подарки: какие объекты откроют в Беларуси к 7 ноября Высокотехнологичный комплекс предназначен для окраски и подготовки деталей карьерной техники. В его составе – современное оборудование. Линия (ее протяженность, к слову, 1,5 километра) позволит увеличить срок службы покрытий на 10 лет, а также сэкономить лакокрасочные материалы. К тому же, техника избавит персонал от вредных условий труда.

Отметим, завод реализовал проект за счет прибыли и без привлечения кредитов. Сегодня БелАЗ занимает треть мирового рынка карьерных самосвалов и поставляет продукцию более чем в 80 стран мира.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Благодаря реализации этого инвестиционного проекта, стоимость которого 35 млн рублей, 700 человек улучшили бытовые условия. Это подарок и для людей, и, безусловно, повышение конкурентоспособности самого БелАЗа. Я бы еще подчеркнул, что Белаз решает очень многие социальные вопросы. В этом году (я думаю, все будет нормально) мы заложим два 72-квартирных жилых дома для персонала.

Петр Пархомчик, генеральный директор ОАО «БелАз» – управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг»:

Технологии, которые были до этого, ежегодно выбрасывали в город, в атмосферу около 25 тонн вредных веществ. Сегодня данный показатель будет равняться нулю.