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Новости по тегу #Галина Буро

Подворья, выставка техники и трактор-шоу – прямое включение с областных «Дожинок» в Кореличах
26 сентября 2026 10:40

Подворья, выставка техники и трактор-шоу – прямое включение с областных «Дожинок» в Кореличах

Высота стеблей – под 4 метра! Кукурузу-чемпиона вырастили в Щучинском районе
07 сентября 2026 17:35

Высота стеблей – под 4 метра! Кукурузу-чемпиона вырастили в Щучинском районе

Гродно готовится ко Дню города! Узнали, как удается оставаться в топе у иностранных туристов
04 сентября 2026 18:49

Гродно готовится ко Дню города! Узнали, как удается оставаться в топе у иностранных туристов

Белорусские медики спасли граждан Туркменистана после тяжелого отравления бледной поганкой
04 сентября 2026 17:11

Белорусские медики спасли граждан Туркменистана после тяжелого отравления бледной поганкой

Акция «Беларусь адзіная» отправилась в тур по Беларуси в преддверии Дня народного единства
03 сентября 2026 17:55

Акция «Беларусь адзіная» отправилась в тур по Беларуси в преддверии Дня народного единства

Сколько стоит подготовить школу к новому учебному году? Вот как выглядит чек для государства
30 августа 2026 17:20

Сколько стоит подготовить школу к новому учебному году? Вот как выглядит чек для государства

Прощай, школа! В Беларуси проходят выпускные вечера для 11-классников
12 июня 2026 19:55

Прощай, школа! В Беларуси проходят выпускные вечера для 11-классников

Самый масштабный белорусский карнавал! Какими были 2 дня Фестиваля культур в Гродно
07 июня 2026 17:24

Самый масштабный белорусский карнавал! Какими были 2 дня Фестиваля культур в Гродно

Любой человек на белорусской земле должен чувствовать себя равным – Румак на фестивале культур в Гродно
05 июня 2026 17:17

Любой человек на белорусской земле должен чувствовать себя равным – Румак на фестивале культур в Гродно

Первый укос трав стартовал в Беларуси – как хозяйства заготавливают кормовую базу
03 июня 2026 17:31

Первый укос трав стартовал в Беларуси – как хозяйства заготавливают кормовую базу

Аграрии Гродненской области начали сев сахарной свеклы – вот как проходит апрель в полях
01 апреля 2026 18:12

Аграрии Гродненской области начали сев сахарной свеклы – вот как проходит апрель в полях

Литовским фурам разрешили покинуть Беларусь: что происходит на границе и реакция водителей
23 марта 2026 17:06

Литовским фурам разрешили покинуть Беларусь: что происходит на границе и реакция водителей