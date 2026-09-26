Новости по тегу #Галина Буро

Сегодня райцентр превратился в масштабную площадку демонстрации достижений сельского хозяйства!
А чем выше растения, тем больше силоса заготовят аграрии с одного поля.
Уже в следующем году в Гродно откроют масштабный туристический комплекс в старинных зданиях бывшего пивзавода. В них разместятся гостиница, бизнес-центр, музей и 16 ресторанов.
Ядовитый дикорос иностранцы собрали недалеко от строительной площадки, где работали.
В центре внимания – уроки истории, память о земляках в период этноцида, а также готовность брать на себя реальную ответственность за будущее страны.
Первая цифра в нем – 341 миллион рублей. Именно столько из местных бюджетов направили на подготовку учреждений образования к новому учебному году. Значительная часть – ремонт.
Этот вечер во всех городах Беларуси наполнился праздничной и трогательной атмосферой. Сегодня, 12 июня, выпускники прощаются со школой. В этом году около 60 тысяч молодых людей закачивают 11 классов.
43 национальности, более 800 участников в театрализованном шествии. Рядом русские и украинцы, армяне и азербайджанцы, евреи и палестинцы, все дружат и любят Беларусь, которая стала для них второй Родиной.
Юбилейный XV Республиканский фестиваль национальных культур собрал десятки культур.
Гродненский район, традиционно, в авангарде зеленой жатвы. В сельхозпредприятии «Заречный-Агро» прошли уже 40% площадей.
В хозяйствах региона уже обработано около 20% площадей под эту культуру
Алгоритм работы такой: как только литовские перевозчики оплачивают услуги стоянки и оформляют документы – шлагбаум открывается.
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