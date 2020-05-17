Как выглядит деревня будущего? На что обратил внимание Президент во время рабочей поездки в Витебский район

Новости Беларуси. Рассмотрим работу сельского хозяйства, которое невозможно поставить на паузу. Календарь работ на селе никак не зависит от пандемии. Тот самый пример, когда действительно что посеешь, то и пожнешь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На этой неделе аграрное дело вновь под пристальным вниманием Президента. Александр Лукашенко продолжил инспекцию сельскохозяйственных организаций Витебского региона. Тем для обсуждений немало. Обо все по порядку в репортаже Алены Сыровой. Витебская область. Север нашей страны. По некоторым, прежде всего экономическим показателям, его впору называть крайним. Зона рискованного земледелия. В сельском хозяйстве все, как известно, начинается с земли. Здесь почвы обделены питательными веществами, потому закономерно, что регион совсем не простой. Но не значит, что безнадежный для развития АПК.

И как бы ни было трудно, со счетов его никто и никогда не сбрасывал. Напротив, откликаясь на просьбы местных властей, выделяли деньги на развитие. Из госбюджета, разумеется. Шло время, а показатели росли только по задолженностям. Едва ли здесь дело только в исходных данных.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы безхозяйственно, безалаберно работаете, отвратительно! Так не должны работать! Вот так эмоционально, с нескрываемым возмущением, Президент высказался о ситуации в Витебской области в ноябре 2019 года, когда во время очередной рабочей поездки стали звучать набившие оскомину просьбы поддержать, понять и простить долги. Во-первых, сколько можно? Во-вторых, это ведь не выход. На какое-то время глотка свежего воздуха, возможно, хватило бы, чтобы замаскировать проблемы, но их все равно нужно решать, иначе из замкнутого круга просто не вырваться. Об экспорте продовольствия и положении дел в АПК. Подробности рабочей поездки Президента в Витебский район Пока искали решения, звучали разные предложения. Президент настоял: отталкиваться нужно от земли, формировать так называемые «сырьевые зоны» и уже потом выходить на конечный продукт с высокой добавленной стоимостью. Так и родились интеграционные объединения.

Борис Ефремов, заместитель председателя Витебского облисполкома:

Для чего создавались? Для того, чтобы под единое начало, имеется в виду под переработчика, будь то мясной продукции, если это мясокомбинат витебский, или под молокоперерабатывающий, подтянуть основные сырьевые ресурсы. Загрузить таким образом перерабатывающие вышестоящие организации, чтобы через них, через реализацию продукции с высокой добавленной стоимостью, назад вложить в эти территории сельскохозяйственные. И, конечно, по возможности сохранить то, что есть. Вот вам пример.

Алена Сырова, корреспондент:

Молочно-товарная ферма «Мишутки». Сегодня здесь выращивают полтысячи молодых коров. А 10 лет назад ничего этого не было, стояли полуразрушенные, разваленные коровники. И для того, чтобы их снести, сравнять с землей, нужны были деньги, которых не нашли. Со временем подумали: какой смысл вкладываться в разрушение, если можно доложить, модернизировать, привести в порядок, чтобы после зарабатывать? Логично, что восстановлением взялись те, кто больше других заинтересован в сырье, то есть молокозаводы. Эта ферма входит в состав предприятия «Рудаково», одного из 10 хозяйств интеграционной цепочки, во главе которой ОАО «Молоко». Долгое время из-за перебоев с поставками сырья мощности крупнейшего переработчика молока были едва ли загружены наполовину.

Когда объединились в холдинг с производителями сырья, этот вопрос частично отпал. Сегодня пятую часть всего сырья региона перерабатывают именно здесь. И в плюсе (пусть пока не таком, как хотелось бы) оказались все участники процесса.

Татьяна Воробьева, первый заместитель генерального директора предприятия «Молоко»:

С учетом поступаемого сырья, загрузка 67 % составляет мощностей, поэтому есть над чем работать. Планы по реконструкции колоссальные. Источником финансирования данной реконструкции являются прежде всего собственные средства агропромышленного объединения, поэтому начинаем с минимального, но ставим себе высокую планку. И, конечно же, рассчитываем на поддержку бюджета.

Здесь и с перспективами, да и с нынешним положением дел все оказалось неплохо. Зря губернатор переживал. Президент увиденным остался доволен: животным созданы все условия для комфортной жизни, привесы коровок растут, вместе с ними и количество с качеством молока, а значит, цель достигают. Да что уж там, во время экскурсии для главы государства говорили о результатах работы с гордостью, что уже само по себе показатель.

Александр Григорьевич, уже руководители структур почувствовали это. Уже они технически окрепли, они уже сегодня все просят землю. Уже мы делим в отдельных районах те хозяйства, которые даже не входят территориально, их земли, в структуру. Мы уже поделили, и они сегодня пашут и сеют.

Выходит, ту самую земную форму работы нащупали? Ответ утвердительный. Идея спасать отстающих, пристегивая их к сильнейшим и главным потребителям сырья, работает. Заинтересованные в результате, они делают все, чтобы получить прибыль и нужное количество конечной продукции. И в общем-то схема рабочая, наверняка применимая и для других регионов со схожими проблемами . Президент Беларуси: так за пять лет мы можем Витебскую область возродить

Далее по цепочке. С таких ферм, как та, что в «Мишутках», коров распределяют на молочно-товарные комплексы. Один из них – «Буево». Туда Президент и направился.

Более полутысячи коров здесь круглосуточно доит робот. Он же и следит за качеством молока.

Кстати, эти мехатроники пока только собирают у нас в стране из импортных комплектующих. Президент говорит: надо заняться вопросом локализации производства. Ниша-то свободная и востребованная. Президент Беларуси: из молока и мяса надо делать такую конфетку, которую у вас будут рвать с руками и ногами

– Мы замерзали в 30-градусный мороз, ни один робот не замерз, работает.

– Ты довольна этим?

– Конечно!

– Значит, надо делать. Уже какую-то детальку купить, купим. А то мы ракеты делаем, а робот не можем сделать.

Конечно, когда речь идет о работе на земле, без человека не обойтись. Еще один плюс коллабораций сельхозпредприятий: они видят, где не хватает знаний, и точечно обучают своих работников.

Молодежь стимулируют остаться всевозможными бонусами: отсрочка по службе в армии, жилье. Борис Ефремов:

Самое основное – это, конечно, заработок. Сегодня если молодой человек, мы его забираем из техникума или откуда-то, берем на практику производственную, которая увеличена, сажаем на тот же трактор энергонасыщенный, он спокойно зарабатывает, как и нормальные наши механизаторы, которые загружены полностью, от 800 до 1500-1700 рублей. Это тоже хороший стимулирующий фактор. Другой вопрос, что специалисты должны быть изначально хорошо подготовлены. Президент привел пример из личного опыта. Александр Лукашенко: «Если толковый механизатор, он завалит кормами вас»

Александр Лукашенко:

Если толковый механизатор – слушайте, он завалит кормами вас. Я тоже это уже прошел. Получили этот пресс, не могли найти человека – наладить работу. Нашли одного – не сработал. А потом случайно попался толковый мужик. Ну, слушайте – красота! Я говорю: «Берите в соседний колхоз, заготавливайте себе корма». Техника вообще сейчас такая, что нужны толковые люди.

От работы отдельно взятых звеньев зависит успех всей цепочки. В этот эксперимент с интеграционными объединениями государство вложило слишком много ресурсов, чтобы иметь право рассчитывать, нет, даже требовать результат. Главная цель – производство конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью. Такая всегда будет нужна, но особенно важно не продешевить сейчас, когда окунувшись в самозабвенную борьбу с пандемией, из вида выпустили иные базовые потребности человека. Чтобы руководителям на местах было легче выполнять обещанное, Президент пообещал стимулировать – периодически приезжать и не только на головные предприятия цепочек, а контролировать звенья, с которых все начинается.

Александр Лукашенко, обсуждая положение дел в АПК, констатировал: нынешняя ситуация в мире заставила людей пересмотреть подходы к жизни и работе на земле – ее начинают наконец-то ценить по справедливости. И это заметно. Александр Лукашенко: для Витебской области отступать некуда. К вам должны потом приезжать и учиться Визуальное приятное впечатление подкрепляют и цифры. Вдвое по сравнению с 2019 годом увеличилась рентабельность предприятий; экспорт, несмотря на всю ситуацию, тоже растет. Это, конечно, результат не одного дня работы, а десятилетий упорного труда и внимания со стороны государства к самой сложной области страны.

Владимир Андрейченко, нынешний спикер Палаты представителей, некогда 14 лет руководил Витебской областью. Теперь часто в рабочих поездках в северный регион сопровождает главу государства. Владимир Андрейченко: непростые времена были и раньше, практически мы начинали работать с нуля