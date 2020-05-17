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Как выглядит деревня будущего? На что обратил внимание Президент во время рабочей поездки в Витебский район

17 мая 2020 18:41
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Новости Беларуси. Рассмотрим работу сельского хозяйства, которое невозможно поставить на паузу. Календарь работ на селе никак не зависит от пандемии. Тот самый пример, когда действительно что посеешь, то и пожнешь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Как выглядит деревня будущего? На что обратил внимание Президент во время рабочей поездки в Витебский район-1

На этой неделе аграрное дело вновь под пристальным вниманием Президента. Александр Лукашенко продолжил инспекцию сельскохозяйственных организаций Витебского региона. Тем для обсуждений немало.

Обо все по порядку в репортаже Алены Сыровой.

Витебская область. Север нашей страны. По некоторым, прежде всего экономическим показателям, его впору называть крайним. Зона рискованного земледелия. В сельском хозяйстве все, как известно, начинается с земли. Здесь почвы обделены питательными веществами, потому закономерно, что регион совсем не простой. Но не значит, что безнадежный для развития АПК.

Как выглядит деревня будущего? На что обратил внимание Президент во время рабочей поездки в Витебский район-4

И как бы ни было трудно, со счетов его никто и никогда не сбрасывал. Напротив, откликаясь на просьбы местных властей, выделяли деньги на развитие. Из госбюджета, разумеется. Шло время, а показатели росли только по задолженностям. Едва ли здесь дело только в исходных данных.

Как выглядит деревня будущего? На что обратил внимание Президент во время рабочей поездки в Витебский район-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы безхозяйственно, безалаберно работаете, отвратительно! Так не должны работать!

Вот так эмоционально, с нескрываемым возмущением, Президент высказался о ситуации в Витебской области в ноябре 2019 года, когда во время очередной рабочей поездки стали звучать набившие оскомину просьбы поддержать, понять и простить долги. Во-первых, сколько можно? Во-вторых, это ведь не выход. На какое-то время глотка свежего воздуха, возможно, хватило бы, чтобы замаскировать проблемы, но их все равно нужно решать, иначе из замкнутого круга просто не вырваться.

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Пока искали решения, звучали разные предложения. Президент настоял: отталкиваться нужно от земли, формировать так называемые «сырьевые зоны» и уже потом выходить на конечный продукт с высокой добавленной стоимостью. Так и родились интеграционные объединения.

Как выглядит деревня будущего? На что обратил внимание Президент во время рабочей поездки в Витебский район-10

Борис Ефремов, заместитель председателя Витебского облисполкома:
Для чего создавались? Для того, чтобы под единое начало, имеется в виду под переработчика, будь то мясной продукции, если это мясокомбинат витебский, или под молокоперерабатывающий, подтянуть основные сырьевые ресурсы. Загрузить таким образом перерабатывающие вышестоящие организации, чтобы через них, через реализацию продукции с высокой добавленной стоимостью, назад вложить в эти территории сельскохозяйственные.

И, конечно, по возможности сохранить то, что есть. Вот вам пример.

Как выглядит деревня будущего? На что обратил внимание Президент во время рабочей поездки в Витебский район-13

Алена Сырова, корреспондент:
Молочно-товарная ферма «Мишутки». Сегодня здесь выращивают полтысячи молодых коров. А 10 лет назад ничего этого не было, стояли полуразрушенные, разваленные коровники. И для того, чтобы их снести, сравнять с землей, нужны были деньги, которых не нашли.

Со временем подумали: какой смысл вкладываться в разрушение, если можно доложить, модернизировать, привести в порядок, чтобы после зарабатывать? Логично, что восстановлением взялись те, кто больше других заинтересован в сырье, то есть молокозаводы.

Эта ферма входит в состав предприятия «Рудаково», одного из 10 хозяйств интеграционной цепочки, во главе которой ОАО «Молоко». Долгое время из-за перебоев с поставками сырья мощности крупнейшего переработчика молока были едва ли загружены наполовину.

Как выглядит деревня будущего? На что обратил внимание Президент во время рабочей поездки в Витебский район-16

Как выглядит деревня будущего? На что обратил внимание Президент во время рабочей поездки в Витебский район-18

Когда объединились в холдинг с производителями сырья, этот вопрос частично отпал. Сегодня пятую часть всего сырья региона перерабатывают именно здесь. И в плюсе (пусть пока не таком, как хотелось бы) оказались все участники процесса.

Как выглядит деревня будущего? На что обратил внимание Президент во время рабочей поездки в Витебский район-21

Татьяна Воробьева, первый заместитель генерального директора предприятия «Молоко»:
С учетом поступаемого сырья, загрузка 67 % составляет мощностей, поэтому есть над чем работать. Планы по реконструкции колоссальные. Источником финансирования данной реконструкции являются прежде всего собственные средства агропромышленного объединения, поэтому начинаем с минимального, но ставим себе высокую планку. И, конечно же, рассчитываем на поддержку бюджета. 

Как выглядит деревня будущего? На что обратил внимание Президент во время рабочей поездки в Витебский район-24

Как выглядит деревня будущего? На что обратил внимание Президент во время рабочей поездки в Витебский район-26

А кто бы не рассчитывал? Особенно если учесть, что это интеграционное объединение – одно из семи, созданных в Витебской области, и не самое сильное из всех. Отчасти поэтому Президент и принял решение посетить его, хотя еще за сутки до визита в рабочем графике главы государства значилась другая локация. Хотели показать стабильно крепкое предприятие. Но не разумнее ли оценивать эффективность принятых мер, глядя на отстающих? У лидеров-то всегда все с большего в порядке. 

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Как выглядит деревня будущего? На что обратил внимание Президент во время рабочей поездки в Витебский район-29

Как выглядит деревня будущего? На что обратил внимание Президент во время рабочей поездки в Витебский район-31

Здесь и с перспективами, да и с нынешним положением дел все оказалось неплохо. Зря губернатор переживал. Президент увиденным остался доволен: животным созданы все условия для комфортной жизни, привесы коровок растут, вместе с ними и количество с качеством молока, а значит, цель достигают. Да что уж там, во время экскурсии для главы государства говорили о результатах работы с гордостью, что уже само по себе показатель.

Как выглядит деревня будущего? На что обратил внимание Президент во время рабочей поездки в Витебский район-34

Александр Григорьевич, уже руководители структур почувствовали это. Уже они технически окрепли, они уже сегодня все просят землю. Уже мы делим в отдельных районах те хозяйства, которые даже не входят территориально, их земли, в структуру. Мы уже поделили, и они сегодня пашут и сеют.

Как выглядит деревня будущего? На что обратил внимание Президент во время рабочей поездки в Витебский район-37

Как выглядит деревня будущего? На что обратил внимание Президент во время рабочей поездки в Витебский район-39

Выходит, ту самую земную форму работы нащупали? Ответ утвердительный. Идея спасать отстающих, пристегивая их к сильнейшим и главным потребителям сырья, работает. Заинтересованные в результате, они делают все, чтобы получить прибыль и нужное количество конечной продукции. И в общем-то схема рабочая, наверняка применимая и для других регионов со схожими проблемами . 

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Как выглядит деревня будущего? На что обратил внимание Президент во время рабочей поездки в Витебский район-42

Как выглядит деревня будущего? На что обратил внимание Президент во время рабочей поездки в Витебский район-44

Далее по цепочке. С таких ферм, как та, что в «Мишутках», коров распределяют на молочно-товарные комплексы. Один из них – «Буево». Туда Президент и направился.

Как выглядит деревня будущего? На что обратил внимание Президент во время рабочей поездки в Витебский район-47

Как выглядит деревня будущего? На что обратил внимание Президент во время рабочей поездки в Витебский район-49

Более полутысячи коров здесь круглосуточно доит робот. Он же и следит за качеством молока.

Как выглядит деревня будущего? На что обратил внимание Президент во время рабочей поездки в Витебский район-52

Как выглядит деревня будущего? На что обратил внимание Президент во время рабочей поездки в Витебский район-54

Кстати, эти мехатроники пока только собирают у нас в стране из импортных комплектующих. Президент говорит: надо заняться вопросом локализации производства. Ниша-то свободная и востребованная. 

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Как выглядит деревня будущего? На что обратил внимание Президент во время рабочей поездки в Витебский район-57

– Мы замерзали в 30-градусный мороз, ни один робот не замерз, работает.
– Ты довольна этим?
– Конечно!
– Значит, надо делать. Уже какую-то детальку купить, купим. А то мы ракеты делаем, а робот не можем сделать.

Как выглядит деревня будущего? На что обратил внимание Президент во время рабочей поездки в Витебский район-60

Конечно, когда речь идет о работе на земле, без человека не обойтись. Еще один плюс коллабораций сельхозпредприятий: они видят, где не хватает знаний, и точечно обучают своих работников.

Как выглядит деревня будущего? На что обратил внимание Президент во время рабочей поездки в Витебский район-63

Как выглядит деревня будущего? На что обратил внимание Президент во время рабочей поездки в Витебский район-65

Молодежь стимулируют остаться всевозможными бонусами: отсрочка по службе в армии, жилье.

Борис Ефремов:
Самое основное – это, конечно, заработок. Сегодня если молодой человек, мы его забираем из техникума или откуда-то, берем на практику производственную, которая увеличена, сажаем на тот же трактор энергонасыщенный, он спокойно зарабатывает, как и нормальные наши механизаторы, которые загружены полностью, от 800 до 1500-1700 рублей. Это тоже хороший стимулирующий фактор.

Другой вопрос, что специалисты должны быть изначально хорошо подготовлены. Президент привел пример из личного опыта.

Александр Лукашенко: «Если толковый механизатор, он завалит кормами вас»

Как выглядит деревня будущего? На что обратил внимание Президент во время рабочей поездки в Витебский район-68

Александр Лукашенко:
Если толковый механизатор – слушайте, он завалит кормами вас. Я тоже это уже прошел. Получили этот пресс, не могли найти человека – наладить работу. Нашли одного – не сработал. А потом случайно попался толковый мужик. Ну, слушайте – красота! Я говорю: «Берите в соседний колхоз, заготавливайте себе корма». Техника вообще сейчас такая, что нужны толковые люди.  

Как выглядит деревня будущего? На что обратил внимание Президент во время рабочей поездки в Витебский район-71

Как выглядит деревня будущего? На что обратил внимание Президент во время рабочей поездки в Витебский район-73

От работы отдельно взятых звеньев зависит успех всей цепочки. В этот эксперимент с интеграционными объединениями государство вложило слишком много ресурсов, чтобы иметь право рассчитывать, нет, даже требовать результат.

Главная цель – производство конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью. Такая всегда будет нужна, но особенно важно не продешевить сейчас, когда окунувшись в самозабвенную борьбу с пандемией, из вида выпустили иные базовые потребности человека.

Чтобы руководителям на местах было легче выполнять обещанное, Президент пообещал стимулировать – периодически приезжать и не только на головные предприятия цепочек, а контролировать звенья, с которых все начинается.

Как выглядит деревня будущего? На что обратил внимание Президент во время рабочей поездки в Витебский район-76

Как выглядит деревня будущего? На что обратил внимание Президент во время рабочей поездки в Витебский район-78

Александр Лукашенко, обсуждая положение дел в АПК, констатировал: нынешняя ситуация в мире заставила людей пересмотреть подходы к жизни и работе на земле – ее начинают наконец-то ценить по справедливости. И это заметно.

Александр Лукашенко: для Витебской области отступать некуда. К вам должны потом приезжать и учиться

Визуальное приятное впечатление подкрепляют и цифры. Вдвое по сравнению с 2019 годом увеличилась рентабельность предприятий; экспорт, несмотря на всю ситуацию, тоже растет. Это, конечно, результат не одного дня работы, а десятилетий упорного труда и внимания со стороны государства к самой сложной области страны.

Как выглядит деревня будущего? На что обратил внимание Президент во время рабочей поездки в Витебский район-81

Владимир Андрейченко, нынешний спикер Палаты представителей, некогда 14 лет руководил Витебской областью. Теперь часто в рабочих поездках в северный регион сопровождает главу государства.

Владимир Андрейченко: непростые времена были и раньше, практически мы начинали работать с нуля

Как выглядит деревня будущего? На что обратил внимание Президент во время рабочей поездки в Витебский район-84

Всегда проще и быстрее достигать результата, когда изначально есть предрасположенность и все необходимое. Куда сложнее, когда приходится трудиться даже над основой. Так было в случае с северным краем Беларуси. Справились.

Сегодня главная задача для региона уже не просто «как-то жить», а выходить на новый уровень в развитии. Для этого есть и удочка, и водоем с рыбой, но самое главное – мотивированные рыбаки.

# Государственная политика в области сельского хозяйства # Экономика # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Борис Ефремов # Татьяна Воробьёва # Владимир Андрейченко # Фотофакт

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