Александр Лукашенко: для Витебской области отступать некуда. К вам должны потом приезжать и учиться

Новости Беларуси. Александр Лукашенко отмечает позитивные изменения в ведении хозяйства Витебскими аграриями. 15 мая глава государства посещает северный регион с рабочей поездкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Беларуси: так за пять лет мы можем Витебскую область возродить Важно, чтобы в плюсе оказывались все звенья интеграционной цепи, потому, учитывая опыт прошлых лет, категорически нельзя бросать все силы на развитие только головных предприятий.

Ход такой модернизации глава государства обещал контролировать лично: приезжать, как сегодня, в небольшие подразделения объединений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Еще нюанс. Это наша ошибка из прошлого. Думаю, в Витебской области ее не допустят (да мы и не позволим это сделать). Что мы будем развивать головные предприятия – молокозаводы, мясокомбинаты – в ущерб крестьянам, которые производят это молоко и мясо. Этого быть не должно. Не дай бог вы не выполните те обещания, которые вы давали мне в прошлом году. Ваше счастье будет, если не я буду Президентом в то время.

Для Витебской области отступать некуда. К вам должны потом приезжать и учиться, как организовывать подобные интеграционные структуры и вытаскивать убыточные предприятия единой цепью этой. Не надо думать, что у нас только в Витебской области такие положение. И в Могилевской, и в Минской области можно создавать подобные интеграционные структуры или убыточные хозяйства как сырьевую зону «пристегивать» к каким-то мясоперерабатывающим или молокоперерабатывающим предприятиям. Хотелось бы, чтобы вы не закостенели и не ждали результата в Витебской области и не переносили этот опыт на другие области. Реализуем это, победим, будет толк.

На особом контроле реализация продукции. Рынки всегда найдутся, но нужно уметь продавать за хорошие деньги. Для этого качество должно быть соответствующим. Над этим предстоит поработать. Наш Президент отметил, что в нынешней ситуации в мире люди переоценивают подходы к жизни и работе, начинают больше ценить землю и ее потенциал. Это заметно.