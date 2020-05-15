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Александр Лукашенко: для Витебской области отступать некуда. К вам должны потом приезжать и учиться

15 мая 2020 13:40
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко отмечает позитивные изменения в ведении хозяйства Витебскими аграриями. 15 мая глава государства посещает северный регион с рабочей поездкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Важно, чтобы в плюсе оказывались все звенья интеграционной цепи, потому, учитывая опыт прошлых лет, категорически нельзя бросать все силы на развитие только головных предприятий.

Александр Лукашенко: для Витебской области отступать некуда. К вам должны потом приезжать и учиться-1

Ход такой модернизации глава государства обещал контролировать лично: приезжать, как сегодня, в небольшие подразделения объединений.

Александр Лукашенко: для Витебской области отступать некуда. К вам должны потом приезжать и учиться-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Еще нюанс. Это наша ошибка из прошлого. Думаю, в Витебской области ее не допустят (да мы и не позволим это сделать). Что мы будем развивать головные предприятия – молокозаводы, мясокомбинаты – в ущерб крестьянам, которые производят это молоко и мясо. Этого быть не должно.

Не дай бог вы не выполните те обещания, которые вы давали мне в прошлом году. Ваше счастье будет, если не я буду Президентом в то время.

Александр Лукашенко: для Витебской области отступать некуда. К вам должны потом приезжать и учиться-7

Для Витебской области отступать некуда. К вам должны потом приезжать и учиться, как организовывать подобные интеграционные структуры и вытаскивать убыточные предприятия единой цепью этой. Не надо думать, что у нас только в Витебской области такие положение. И в Могилевской, и в Минской области можно создавать подобные интеграционные структуры или убыточные хозяйства как сырьевую зону «пристегивать» к каким-то мясоперерабатывающим или молокоперерабатывающим предприятиям.  

Хотелось бы, чтобы вы не закостенели и не ждали результата в Витебской области и не переносили этот опыт на другие области. Реализуем это, победим, будет толк.  

Александр Лукашенко: для Витебской области отступать некуда. К вам должны потом приезжать и учиться-10

На особом контроле реализация продукции. Рынки всегда найдутся, но нужно уметь продавать за хорошие деньги. Для этого качество должно быть соответствующим. Над этим предстоит поработать. Наш Президент отметил, что в нынешней ситуации в мире люди переоценивают подходы к жизни и работе, начинают больше ценить землю и ее потенциал. Это заметно.

Александр Лукашенко: для Витебской области отступать некуда. К вам должны потом приезжать и учиться-13

Разговор о ходе весенне-полевых работ продолжили во время совещания. Там же говорили не только о видах на урожай и производстве продукции, но и способах ее выгодно продать, а значит, заработать.

# Государственная политика в области сельского хозяйства # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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