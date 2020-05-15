Об экспорте продовольствия и положении дел в АПК. Подробности рабочей поездки Президента в Витебский район

Новости Беларуси. Эту пятницу, 15 мая, Александр Лукашенко уже традиционно провел с рабочей поездкой в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этот раз главу государства ждали в Витебской области. Здесь Президенту доложили о том, как выполняется, по сути, сельскохозяйственный эксперимент: когда сразу несколько хозяйств объединяются в холдинг. Сейчас в Витебской области семь таких интеграционных структур, в которых убыточные предприятия были отданы крупным производствам.

Впрочем, говорили и о состоянии АПК области в целом. Разговор о ходе весенне-полевых работ продолжили уже на совещании. Все подробности рабочей поездки в материале Екатерины Жиляниной.

Екатерина Жилянина, корреспондент:

Северный регион не в первый раз под пристальным вниманием. Стоит задача вывести его на новый уровень развития. Для чего, собственно, был разработан ряд мер. И вот сейчас в процессе реализации – строгий контроль. В очередной раз прибыл на место Президент, чтобы лично ознакомиться с текущей ситуацией. Для повышения эффективности сельского хозяйства в области сформировали семь зон. Во главе – предприятие-интегратор. Он же переработчик. Вокруг него по принципу сырьевой зоны объединили хозяйства. Общее руководство позволит не только грамотно распределить ресурс, но и подтянуть отстающих. Заготовка кормов, производство молока, мяса. Четко налаженная логистическая и производственная цепочка.

Как налажена работа в одной из таких зон, собственно и показали сегодня Александру Лукашенко. Головное предприятие – витебский молокозавод.

Татьяна Воробьева, первый заместитель генерального директора ОАО «Молоко»:

В состав нашего агропромышленного объединения вошло 10 хозяйств. Безусловно, при производстве цельномолочной продукции огромная роль отводится качеству поступаемого сырья. Естественно, кто, как не мы, переработчики сырья, можем повлиять на то качество поступаемого сырья на переработку. В данном случае мы оказываем помощь. Мы обеспечиваем всеми необходимыми материалами для повышения качества. Президент Беларуси: так за пять лет мы можем Витебскую область возродить

Именно туда отправляется сырье с этой фермы. Для того, чтобы качество его радовало и крестьян, и потребителя, есть несколько составляющих. Например, скот. Его закупка – дело щепетильное. Ведь лучших представителей породы никто не продаст. Выход – вырастить самим.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы не можем на Западе или где-то скупать этот скот – хорошее никто никогда не продаст. И ты бы не продал, лучшее бы оставил себе. А зачем нам худшее? Зачем нам в Германии или в Дании, мы решили купить… Жестокий контроль, Дворник с Гусаковым пускай едут и покупают каждую телочку. Ну, это новая порода. Пожалуйста, пробуйте. У нас нет таких пород. Ну а черно-пестрая эта порода – это же родное. Да, я уверен, что тут еще не лучший скот, но уже из него надо будет потом выбирать.

Ферма на 560 голов. Хозяйственный подход позволил создать достойные условия в старых помещениях. Чистота, порядок, соблюдение технологий содержания и кормления.

Северный регион всегда был непростым для сельского хозяйства. Но даже при всех существующих проблемах многого удалось достичь. И пролетая над областью на вертолете, Александр Лукашенко обратил внимание на состояние земель.

Александр Лукашенко:

Совсем другая Беларусь – вся зеленая. Поля, в основном, есть еще. Летишь – оно видно, где хозяйство послабее, дисциплина там похуже. А вообще, вся зеленая. Честно говоря, я не ожидал, что в Витебской области. Но надо понимать, что Оршанский район, Витебский район – это не худшие районы. Отличается, даже от прошлого года. Отличается и Оршанский район, и Витебский. Вот надо на этом уровне и держаться, понемножку добавлять. Александр Лукашенко: для Витебской области отступать некуда. К вам должны потом приезжать и учиться

Президенту показали культиваторы. Образцы современной техники, которые позволяют в поле решать многие задачи. Отечественные разработки, не уступающие зарубежным аналогам. Многие решения – наши ноу-хау.

– Один механизатор делает 120-150 гектаров. Александр Лукашенко:

За смену? – За смену. Площадь идеальная просто – стол.

И еще одна ферма. Сегодня здесь налажена работа и результатами гордятся.

Александр Лукашенко:

Если бы мы в середине 90-х разрушили колхозы, совхозы и бросились на фермерство… – Это не привело бы ни к чему хорошему. Александр Лукашенко:

Было бы так, как здесь. – Это крайность называется. Было бы, как здесь. И было очень много таких точек. Мы сейчас забираем эти помещения, немного, но забираем эти помещения, реконструируем, заполняем их поголовьем.

В доильном зале оборудование белорусского производства. И на это Президент обращает особое внимание: всё это страна может производить на месте, а не закупать на рубежом. И пусть здесь пока не образцовые хозяйства, предстоит многое сделать, но главное – фронт работ определен.

Еще одна составляющая – топливо. Президент уже поручал по выгодным ценам наполнить свободные емкости. Так что вопрос предстоит снять с повестки дня. В достатке должна быть техники. В начале сезона самое время позаботиться о количестве комбайнов. Пока есть некоторый дефицит. Решение вопроса выработают вместе с «Гомсельмашем». Владимир Андрейченко: непростые времена были и раньше, практически мы начинали работать с нуля