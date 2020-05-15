Александр Лукашенко: «Главное, продать по хорошей цене, а не просто выпихнуть товар за границу»
Новости Беларуси. На примере Витебской области поднимать сельское хозяйство смогут и другие регионы. Проблемы ведь часто бывают схожи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И такие объединения по принципу сырьевой зоны должны появиться в других регионах.
Александр Лукашенко 15 мая совершил рабочую поездку в Витебский район.
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Для сельского хозяйства год начался успешно. Погода позволила аграриям рано приступить к работам. Можно рассчитывать на хороший урожай. Но для этого руку держать нужно на пульсе.
В отрасли – положительная динамика. Президенту доложили: экспорт на уровне. Падение спроса из-за пандемии хоть и сказалось на продажах, но ситуация поправимая. Над контрактами идет непрерывная работа. Снизил закупки Китай, но готовы к возобновлению процесса, продолжается поиск выгодных предложений.
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– Сейчас цены урегулированы. Все молочные предприятия реализуют продукцию с положительным сальдо на экспорт. Поэтому работаем в этом направлении.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
По экспорту. Что у тебя на складах? Есть ли настороженность по реализации продукции? Растут ли у тебя склады?
– По маслу нет проблем. По сырам нет. Немного подросли запасы по сухому молоку. Мы проводим каждую неделю группы по формированию цены на экспорт. Цены отрегулированы, контракты заключаются. Затоваренности не будет.
Александр Лукашенко:
С Китаем что у тебя?
– Из-за пандемии не работали на китайский рынок. Но сейчас ведем переговоры. Немного есть понижение по сухому молоку. Китай пока выставляет цену, особенно по сухому, ниже того рынка, который мы можем еще продать. Поэтому ведем переговоры.
Александр Лукашенко:
Да, смотрите, чтобы цена была. Главное, продать по хорошей цене, а не просто выпихнуть товар за границу. Значит, внутренний рынок – нормально, экспорт – нормально, затоваренности у нас никакой нет.