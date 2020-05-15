Александр Лукашенко: «Главное, продать по хорошей цене, а не просто выпихнуть товар за границу»

Новости Беларуси. На примере Витебской области поднимать сельское хозяйство смогут и другие регионы. Проблемы ведь часто бывают схожи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И такие объединения по принципу сырьевой зоны должны появиться в других регионах. Александр Лукашенко 15 мая совершил рабочую поездку в Витебский район. Президент Беларуси: так за пять лет мы можем Витебскую область возродить

– Сейчас цены урегулированы. Все молочные предприятия реализуют продукцию с положительным сальдо на экспорт. Поэтому работаем в этом направлении. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По экспорту. Что у тебя на складах? Есть ли настороженность по реализации продукции? Растут ли у тебя склады? – По маслу нет проблем. По сырам нет. Немного подросли запасы по сухому молоку. Мы проводим каждую неделю группы по формированию цены на экспорт. Цены отрегулированы, контракты заключаются. Затоваренности не будет.

Александр Лукашенко:

С Китаем что у тебя?