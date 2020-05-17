Как в Беларуси заготавливают овощи и фрукты и почему своё вкуснее? Объясняем на конкретных примерах

Новости Беларуси. Поговорим о запасливых белорусах. Закатки по бабушкиным рецептам – вкусно-то как! Но ведь дело не только в этом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Огнева, СТВ:

Еще и выгодно. Помните – запас беды не чинит? Полные полки на зиму – это некогда для многих белорусских семей продовольственная подушка безопасности. К слову, эффективно работает еще и на государственном уровне. Лет 10 уж точно.

Буквально за последнее десятилетие в стране научились не только выращивать урожай, но и хранить его, максимально обеспечивая потребности покупателей круглый год.