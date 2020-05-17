Как в Беларуси заготавливают овощи и фрукты и почему своё вкуснее? Объясняем на конкретных примерах
Новости Беларуси. Поговорим о запасливых белорусах. Закатки по бабушкиным рецептам – вкусно-то как! Но ведь дело не только в этом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
Еще и выгодно. Помните – запас беды не чинит? Полные полки на зиму – это некогда для многих белорусских семей продовольственная подушка безопасности. К слову, эффективно работает еще и на государственном уровне. Лет 10 уж точно.
Буквально за последнее десятилетие в стране научились не только выращивать урожай, но и хранить его, максимально обеспечивая потребности покупателей круглый год.
Материал Ирины Недобоевой.
Посеять вовремя и в нужном количестве. Но важно еще и сохранить. Об этом глава государства говорил еще в 2009 году, когда посещал Толочинский консервный завод.
За эти годы в стране построили и реконструировали современные хранилища. Здесь тебе и климат, и влажность – все под контролем электроники.
Татьяна Карбанович, заместитель начальника главного управления растениеводства Минсельхозпрода:
На протяжении предыдущей пятилетки со стороны правительства Республики Беларусь и на местах принимались значительные меры не только по повышению производства плодоовощной продукции, но и также по созданию системы хранения этой продукции. Таким образом, создание системы хранения позволяет в целом обеспечить сохранность продукции практически до нового урожая.
Вот и на толочинском заводе уже успели оценить дальновидность и предусмотрительность поручений, которые давал белорусский лидер еще 10 лет назад. За эти годы здесь много что изменилось и изменилось на пользу. Во-первых, расширили фруктовый сад. Теперь яблоки здесь убирают почти на 700 гектарах. Продукцию перерабатывают на соки и вина, реализуют свежие плоды.
Во-вторых, построили современные картофеле- и овощехранилища. Ведь у завода 8 000 гектаров сельхозугодий, и хозяйская рука видна с порога.
Это хранилище овощей под Гомелем, так называемый стабфонд всего региона до будущего урожая. Потери недопустимы. А потому морковка, лук, капуста и свекла хранятся буквально в тепличных условиях. Не то, что раньше.
Иван Гиждиван, начальник складов хранения комбината «Восток»:
Старожилы рассказывают многое. Раньше в буртах в основном хранилась и капуста, и картошка, и морковка, потому что не хватало хранилищ. Для того и было построено это хранилище, чтобы лучше сохранить эти овощи и отдать потребителю более качественный продукт.