Прямой эфир

Как в Беларуси заготавливают овощи и фрукты и почему своё вкуснее? Объясняем на конкретных примерах

17 мая 2020 17:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Поговорим о запасливых белорусах. Закатки по бабушкиным рецептам – вкусно-то как! Но ведь дело не только в этом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Огнева, СТВ:
Еще и выгодно. Помните – запас беды не чинит? Полные полки на зиму – это некогда для многих белорусских семей продовольственная подушка безопасности. К слову, эффективно работает еще и на государственном уровне. Лет 10 уж точно.

Буквально за последнее десятилетие в стране научились не только выращивать урожай, но и хранить его, максимально обеспечивая потребности покупателей круглый год.

Материал Ирины Недобоевой.

Как в Беларуси заготавливают овощи и фрукты и почему своё вкуснее? Объясняем на конкретных примерах-1

Посеять вовремя и в нужном количестве. Но важно еще и сохранить. Об этом глава государства говорил еще в 2009 году, когда посещал Толочинский консервный завод.

Как в Беларуси заготавливают овощи и фрукты и почему своё вкуснее? Объясняем на конкретных примерах-4

За эти годы в стране построили и реконструировали современные хранилища. Здесь тебе и климат, и влажность – все под контролем электроники.

Как в Беларуси заготавливают овощи и фрукты и почему своё вкуснее? Объясняем на конкретных примерах-7

Татьяна Карбанович, заместитель начальника главного управления растениеводства Минсельхозпрода:
На протяжении предыдущей пятилетки со стороны правительства Республики Беларусь и на местах принимались значительные меры не только по повышению производства плодоовощной продукции, но и также по созданию системы хранения этой продукции. Таким образом, создание системы хранения позволяет в целом обеспечить сохранность продукции практически до нового урожая.

Как в Беларуси заготавливают овощи и фрукты и почему своё вкуснее? Объясняем на конкретных примерах-10

Как в Беларуси заготавливают овощи и фрукты и почему своё вкуснее? Объясняем на конкретных примерах-12

Вот и на толочинском заводе уже успели оценить дальновидность и предусмотрительность поручений, которые давал белорусский лидер еще 10 лет назад. За эти годы здесь много что изменилось и изменилось на пользу. Во-первых, расширили фруктовый сад. Теперь яблоки здесь убирают почти на 700 гектарах. Продукцию перерабатывают на соки и вина, реализуют свежие плоды.

Как в Беларуси заготавливают овощи и фрукты и почему своё вкуснее? Объясняем на конкретных примерах-15

Как в Беларуси заготавливают овощи и фрукты и почему своё вкуснее? Объясняем на конкретных примерах-17

Во-вторых, построили современные картофеле- и овощехранилища. Ведь у завода 8 000 гектаров сельхозугодий, и хозяйская рука видна с порога.

Как в Беларуси заготавливают овощи и фрукты и почему своё вкуснее? Объясняем на конкретных примерах-20

Читайте также:

Как в идеале должен выглядеть картофель, который хранили правильно?

«Сварили картошечку, открыли закуску – у вас готов ужин». Чем привлекательна «еда из банки» и как её производят

«Пинокио джус». Вот что говорят о белорусском берёзовом соке за границей

Как в Беларуси заготавливают овощи и фрукты и почему своё вкуснее? Объясняем на конкретных примерах-23

Это хранилище овощей под Гомелем, так называемый стабфонд всего региона до будущего урожая. Потери недопустимы. А потому морковка, лук, капуста и свекла хранятся буквально в тепличных условиях. Не то, что раньше.

Как в Беларуси заготавливают овощи и фрукты и почему своё вкуснее? Объясняем на конкретных примерах-26

Иван Гиждиван, начальник складов хранения комбината «Восток»:
Старожилы рассказывают многое. Раньше в буртах в основном хранилась и капуста, и картошка, и морковка, потому что не хватало хранилищ. Для того и было построено это хранилище, чтобы лучше сохранить эти овощи и отдать потребителю более качественный продукт.

Как в Беларуси заготавливают овощи и фрукты и почему своё вкуснее? Объясняем на конкретных примерах-29

Как в Беларуси заготавливают овощи и фрукты и почему своё вкуснее? Объясняем на конкретных примерах-31

Как в Беларуси заготавливают овощи и фрукты и почему своё вкуснее? Объясняем на конкретных примерах-33

Читайте также:

«Сам умирай, но жито сей». Почему белорусам так важно выращивать картошку и кому её можно продать

«Сохранить свой статус «бульбаша». Показываем, как выглядит изнутри цех по производству картошки-фри

Сохраняя все витамины. Как в Беларуси производят замороженные смеси овощей, фруктов и ягод

# Сельское хозяйство # Экономика # Ирина Недобоева # Елена Сычевская # Юлия Федорова # Александр Бондарев # Татьяна Карбанович # Дмитрий Таунов # Анатолий Анюховский # Иван Гиждиван # Юлия Огнева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Необычно рано. Могилёвские аграрии уже начали заготавливать корма
16 мая 2020 19:52

Необычно рано. Могилёвские аграрии уже начали заготавливать корма

Нефть из Саудовской Аравии прибыла для переработки на «Нафтан»
16 мая 2020 16:43

Нефть из Саудовской Аравии прибыла для переработки на «Нафтан»

И соленья, и варенья – выжимаем соки даже из деревьев. Анонс программы «Неделя»
16 мая 2020 16:28

И соленья, и варенья – выжимаем соки даже из деревьев. Анонс программы «Неделя»