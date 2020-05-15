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Александр Лукашенко: «Если толковый механизатор, он завалит кормами вас»

15 мая 2020 18:38
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Новости Беларуси. Каждое хозяйство должно быть обеспечено кормами. Здесь не обойтись без технологий. Нужны и грамотные кадры: от ветеринаров до механизаторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко 15 мая совершил рабочую поездку в Витебский район.

Александр Лукашенко: «Если толковый механизатор, он завалит кормами вас»-1

И вот тогда справимся с проблемой падежа скота. Перед системой образования стоит серьезная задача. Выполнять ее будут в тесном контакте с заказчиками.  

Александр Лукашенко: «Если толковый механизатор, он завалит кормами вас»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
По заготовке кормов. Ну, что такое скосить, просушить сенаж, свезти, утрамбовать, да еще качественно получить? Высвободился тракторок, на край поля сложил и корми скот. К чему я клоню? Если где-то возможно, по 10, по 100, по 200 прессы – это вопрос номер один. Надо закупать, заворачивать в пленку сенаж, готовить сенаж. Обязательно! Особенно для хозяйств, где нет нормальных траншей даже. В курганы всё складывали. Как бы не было тяжело, надо находить. Но для этого нужны очень хорошие механизаторы. Если толковый механизатор – слушайте, он завалит кормами вас. Техника вообще сейчас такая, что нужны толковые люди.  

Подумайте, как будем заготавливать корма. От этого позора – Витебского и других районов, каких-то областей, где мы перебрасываем в районе или из района в районы – еще хуже – корма, кормим скот и хотим получить дешевую продукцию, надо от этого позора уходить. Корма надо готовить на месте, в каждом хозяйстве. И качественные корма скармливать.

Александр Лукашенко: «Если толковый механизатор, он завалит кормами вас»-7

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# Сельское хозяйство # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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