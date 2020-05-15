Президент Беларуси: так за пять лет мы можем Витебскую область возродить

Новости Беларуси. Александр Лукашенко отмечает позитивные изменения в ведении хозяйства витебскими аграриями. 15 мая глава государства посещает северный регион с рабочей поездкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная цель – оценить, насколько эффективно работают интеграционные объединения АПК. В одно из таких, при этом не самое передовое, и приехал глава государства: предприятие «Рудаково», которое специализируется на производстве овощей и выращивании крупного рогатого скота. Дела здесь шли неважно, выход увидели в объединении. Два года назад предприятие вошло в состав крупнейшего производителя молока. «Будет результат –‌ будут деньги»‌. Александр Лукашенко отметил позитивные изменения в хозяйствовании на земле Витебской области Президент позитивно оценил результаты совместной работы, посещая одну из ферм. Очевидно, что решение спасать убыточные предприятия таким образом приносит хороший результат. И по такому пути АПК Витебской области будет идти дальше. При необходимости опыт будут перенимать и другие регионы. Государство окажет поддержку, но только тем, кто готов работать на результат. Это главное требование Президента.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Будет результат – будут деньги. Пойми меня: я не могу вкладывать деньги в предприятие, которое никакой надежды не подает. Если будет какое-то движение, результат, мы вам поможем. И так помогли, но будем еще помогать, это без всяких вопросов. И вот семь этих зон, которые мы создали… Он гвалтом кричал, чтобы я сюда не ехал: я вам покажу там! Мне не надо показывать, я хочу посмотреть, как вы начинаете разворачиваться по этим семи зонам Витебской области. Наверное, нащупали земную форму, интеграционную эту структуру. Благодаря всем вам нащупали это. Мое дело уже было проревизировать и сказать да или нет. Но я вижу, что это земное. От земли идут корма, молоко, мясо, идет тебе на переработку. Ты переработал, продал, денежные потоки пошли туда, откуда пришло молоко и мясо. Это нормально. И так за пять лет мы можем Витебскую область возродить. Надо от жизни идти.

- Александр Григорьевич, уже руководители структур почувствовали это, уже они технически окрепли. Они уже сегодня все просят землю. И уже мы делим в отдельных районах те хозяйства, которые даже не входят территориально земли в структуру, мы уже поделили. И они сегодня пашут и сеют.

С состоянием дел в АПК области глава государства начал знакомство с воздуха. В целом Президент отметил, что хоть и есть нюансы, но поля выглядят намного лучше, чем раньше. Есть все шансы получить хороший урожай – если, конечно, будут соблюдать технологии. За этим особый контроль.