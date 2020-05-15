Президент Беларуси: из молока и мяса надо делать такую конфетку, которую у вас будут рвать с руками и ногами

Более подробно актуальные вопросы обсудили на совещании, провести которое решено было в местном сельском клубе. Среди присутствующих – руководители всех семи интеграционных структур, чтобы все они хорошо понимали, в каком ключе предстоит работать.

Спрос на продовольствие будет. Поэтому увеличивать объемы молока и мяса нужно. Но делать это стоит только под потребности рынка, чтобы не заполнять ни в коем случае склады. Так что головные предприятия и оборудованы должны быть соответственно, и следить за мировым спросом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Головное предприятие – мясокомбинат или молокозавод (в данном случае молокозавод) – должно быть самым передовым. Потому что вы можете сырье привезти туда, кое-как переработать, как это было всегда в Витебской области или в советские времена у нас. Но тогда рынок был необъятным – только производи. Всё заберут и деньги заплатят.

Сегодня надо будет увеличивать объем молока и думать: а куда продать его? Из молока и мяса надо делать, по-народному говоря, такую конфетку, которую у вас просто будут рвать с руками и ногами.