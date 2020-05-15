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Президент Беларуси: из молока и мяса надо делать такую конфетку, которую у вас будут рвать с руками и ногами

15 мая 2020 17:43
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 15 мая совершил рабочую поездку в Витебский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси ознакомился с развитием интеграционных структур в АПК региона.

Более подробно актуальные вопросы обсудили на совещании, провести которое решено было в местном сельском клубе. Среди присутствующих – руководители всех семи интеграционных структур, чтобы все они хорошо понимали, в каком ключе предстоит работать.

Президент Беларуси: из молока и мяса надо делать такую конфетку, которую у вас будут рвать с руками и ногами-1

Президент Беларуси: из молока и мяса надо делать такую конфетку, которую у вас будут рвать с руками и ногами-3

Спрос на продовольствие будет. Поэтому увеличивать объемы молока и мяса нужно. Но делать это стоит только под потребности рынка, чтобы не заполнять ни в коем случае склады. Так что головные предприятия и оборудованы должны быть соответственно, и следить за мировым спросом.

Президент Беларуси: из молока и мяса надо делать такую конфетку, которую у вас будут рвать с руками и ногами-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Головное предприятие – мясокомбинат или молокозавод (в данном случае молокозавод) – должно быть самым передовым. Потому что вы можете сырье привезти туда, кое-как переработать, как это было всегда в Витебской области или в советские времена у нас. Но тогда рынок был необъятным – только производи. Всё заберут и деньги заплатят.

Сегодня надо будет увеличивать объем молока и думать: а куда продать его? Из молока и мяса надо делать, по-народному говоря, такую конфетку, которую у вас просто будут рвать с руками и ногами.

Президент Беларуси: из молока и мяса надо делать такую конфетку, которую у вас будут рвать с руками и ногами-9

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# Государственная политика в области сельского хозяйства # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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