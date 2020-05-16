Необычно рано. Могилёвские аграрии уже начали заготавливать корма

Новости Беларуси. Раньше обычного приступили в заготовке кормов в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Могилевские аграрии, чтобы получить максимальный результат, разработали целую стратегию: на месте, где собрали первый урожай трав, тут же засевают следующий. За один сезон в хозяйствах рассчитывают на тройной эффект. А еще в севооборот активно включают малоэффективные земли. Ирина Недобоева отправилась в поля.

12-й сезон в поле. Механизатору Сергею Казакову аграрная арифметика давно и хорошо знакома. Насколько качественно прошла посевная, станет понятно уже в августе. В родном хозяйстве «Родина» Белыничского района отсеялись в рекордно короткие сроки. И теперь механизаторы традиционно выехали соседям на подмогу.

Сергей Казаков, механизатор сельхозпредприятия «Родина»:

Здесь нужно пройти два, три, а где-то и четыре раза – это торфяник. Отправили на помощь соседнему хозяйству. Мы понимаем, что надо помочь, чтобы район отсеять вовремя. Чтобы получить урожай.

А помощь в «Новой Друти» как нельзя кстати. Хозяйство одно из многих в области, где в этом сезоне в севооборот решили ввести малоэффективные земли. Здесь еще вчера было болото. Сегодня поле уже почти не отличается от пашни.

Андрей Кожемякин, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома:

За май поставлена задача около 20 тысяч гектаров распахать таких земель, засеять их кормовыми культурами. Задача стоит 32 центнера травяных кормов заготовить на условную голову. Это позволит полностью обеспечить животноводство и создать полуторагодичный запас.

Середина мая пора, мягко говоря, нестандартная для уборки кормов в Беларуси. Но могилевские аграрии рискнули еще по осени. Засеяли будущую кормовую базу, да к тому же и сбалансированную: здесь полосы ржи сменяются сурепицей. И так по кругу: сразу и белки, и углеводы.

Дмитрий Зайцев, директор сельхозпредприятия «Полыковичи»:

Позволяет получить корм, который по питательности практически равен хорошим не самым дешевым комбикормам, которые используются для кормления крупного рогатого скота. Но в целом – в разы. Я думаю, в 5-6 раз минимум эти корма получаются дешевле, чем те же концентраты.

Такое сбалансированное питание для буренок – залог хороших надоев. Уходит на задний план и надобность в закупках недешевых комбикормов. Очевидная выгода для хозяйств.

Ирина Недобоева, корреспондент:

Полторы-две минуты, и тюк готов. Его вес примерно полтонны. На выходе он заматывается в стрейч-пленку и в таком виде может храниться больше года, сохраняя все питательные вещества.

Два в одном. Этот кормозаготовительный агрегат – ноу-хау белорусских производителей сельхозтехники. В один момент подбирает зеленую массу, скручивает в рулоны и упаковывает.

Сергей Пискунов, заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Могилевского райисполкома:

Для выполнения данной операции мы применяли две машины: пресс-подборщик и обмотчик рулонов. Сегодня мы приобрели и применяем машину, которая за один проход выполняет две операции, что позволяет более эффективно использовать технику и экономить топливо на данном виде работ.