Необычно рано. Могилёвские аграрии уже начали заготавливать корма

Новости Беларуси. Раньше обычного приступили в заготовке кормов в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Раньше обычного приступили в заготовке кормов в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Могилевские аграрии, чтобы получить максимальный результат, разработали целую стратегию: на месте, где собрали первый урожай трав, тут же засевают следующий. За один сезон в хозяйствах рассчитывают на тройной эффект. А еще в севооборот активно включают малоэффективные земли.
Ирина Недобоева отправилась в поля.
12-й сезон в поле. Механизатору Сергею Казакову аграрная арифметика давно и хорошо знакома. Насколько качественно прошла посевная, станет понятно уже в августе. В родном хозяйстве «Родина» Белыничского района отсеялись в рекордно короткие сроки. И теперь механизаторы традиционно выехали соседям на подмогу.
Сергей Казаков, механизатор сельхозпредприятия «Родина»:
Здесь нужно пройти два, три, а где-то и четыре раза – это торфяник. Отправили на помощь соседнему хозяйству. Мы понимаем, что надо помочь, чтобы район отсеять вовремя. Чтобы получить урожай.
А помощь в «Новой Друти» как нельзя кстати. Хозяйство одно из многих в области, где в этом сезоне в севооборот решили ввести малоэффективные земли. Здесь еще вчера было болото. Сегодня поле уже почти не отличается от пашни.
Андрей Кожемякин, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома:
За май поставлена задача около 20 тысяч гектаров распахать таких земель, засеять их кормовыми культурами. Задача стоит 32 центнера травяных кормов заготовить на условную голову. Это позволит полностью обеспечить животноводство и создать полуторагодичный запас.
Середина мая пора, мягко говоря, нестандартная для уборки кормов в Беларуси. Но могилевские аграрии рискнули еще по осени. Засеяли будущую кормовую базу, да к тому же и сбалансированную: здесь полосы ржи сменяются сурепицей. И так по кругу: сразу и белки, и углеводы.
Дмитрий Зайцев, директор сельхозпредприятия «Полыковичи»:
Позволяет получить корм, который по питательности практически равен хорошим не самым дешевым комбикормам, которые используются для кормления крупного рогатого скота. Но в целом – в разы. Я думаю, в 5-6 раз минимум эти корма получаются дешевле, чем те же концентраты.
Такое сбалансированное питание для буренок – залог хороших надоев. Уходит на задний план и надобность в закупках недешевых комбикормов. Очевидная выгода для хозяйств.
Ирина Недобоева, корреспондент:
Полторы-две минуты, и тюк готов. Его вес примерно полтонны. На выходе он заматывается в стрейч-пленку и в таком виде может храниться больше года, сохраняя все питательные вещества.
Два в одном. Этот кормозаготовительный агрегат – ноу-хау белорусских производителей сельхозтехники. В один момент подбирает зеленую массу, скручивает в рулоны и упаковывает.
Сергей Пискунов, заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Могилевского райисполкома:
Для выполнения данной операции мы применяли две машины: пресс-подборщик и обмотчик рулонов. Сегодня мы приобрели и применяем машину, которая за один проход выполняет две операции, что позволяет более эффективно использовать технику и экономить топливо на данном виде работ.
Сразу после первого укоса на этих полях засеют новые кормовые культуры. К примеру, бобово-злаковые смеси. Они созреют буквально за полтора месяца, и можно засевать третий урожай. Таким образом аграрии полностью обеспечат поголовье сбалансированным питанием, при этом надои только увеличатся.