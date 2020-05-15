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Владимир Андрейченко: непростые времена были и раньше, практически мы начинали работать с нуля

15 мая 2020 18:46
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Новости Беларуси. Начатый в Витебской области эксперимент призван поднять сельское хозяйство, да и сам регион. Уже сегодня можно говорить о положительной динамике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Андрейченко: непростые времена были и раньше, практически мы начинали работать с нуля-1

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Непростые времена были и раньше. Я помню 1994, 1995 годы, когда практически мы начинали работать с нуля. Помните, какая была техника – старая. Что-то было роздано, продано, не было вообще на чем работать. И вот тогда была разработана программа возрождения и развития села. И ряд других мер было принято. Тогда ситуацию на селе, в целом в стране удалось серьезно поправить. И экономику подняли с нуля, с колен.

Я думаю, то, что сегодня состоялось совещание (во время рабочей поездки Президента Беларуси в Витебский район – прим. ред.), и та программа по созданию агропромышленных объединений семи на территории Витебской области – это серьезный шаг вперед.

Напомним, Александр Лукашенко совершил 15 мая рабочую поездку в Витебский район.

Владимир Андрейченко: непростые времена были и раньше, практически мы начинали работать с нуля-4

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# Государственная политика в области сельского хозяйства # Экономика # Владимир Андрейченко # Фотофакт

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