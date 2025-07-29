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На острове Родос протестующие заблокировали круизный лайнер с израильскими туристами

29 июля 2025 07:26
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Греческий остров Родос охватили беспорядки. Знаменитый курорт временно перестал быть привлекательным для отдыха, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На острове Родос протестующие заблокировали круизный лайнер с израильскими туристами-2

Там произошли ожесточенные стычки между пропалестинскими демонстрантами и полицией. Причиной социального взрыва стало круизное судно с израильскими туристами, которое зашло в местный порт. Сотни протестующих заблокировали въезд в морскую гавань, чтобы не дать пассажирам лайнера спуститься на берег. В дело пришлось вмешаться полиции. Когда усиленные наряды правоохранителей попытались оттеснить митингующих, завязалась драка. Несколько активистов задержаны, израильские туристы под охраной отправились на экскурсию.

# Греция # Протесты

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