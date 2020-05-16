Нефть из Саудовской Аравии прибыла для переработки на «Нафтан»

Новости Беларуси. Тема диверсификации поставок углеводородов остается важнейшей для Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С начала 2020 года страна активно работает над этим вопросом, в списке новых партнеров уже несколько стран.

Общий объем составляет 87 тысяч тонн. Согласно оценкам специалистов, Arab Light по своим качественным характеристикам не уступает нефти сорта Urals, традиционного сырья для нашего предприятия, а по некоторым показателям даже превосходит его. Как отмечают в «Белнефтехиме», в будущем возможность поставок аравийской нефти будет зависеть от ситуации на рынке.

16 мая для переработки на «Нафтан» поступила первая партия нефти Arab Light из Саудовской Аравии. Железнодорожный состав доставил из Клайпеды 3 600 тонн сырья.

В этом году Беларусь также закупала норвежскую и азербайджанскую нефть с перевалкой в портах Литвы и Украины.

Владимир Макей: Беларусь начинает поставки нефти из США

Летом страна ожидает американское черное золото. Танкер с нефтью сорта Bakken должен прибыть в Клайпеду в начале июня.