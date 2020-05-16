Нефть из Саудовской Аравии прибыла для переработки на «Нафтан»

Новости Беларуси. Тема диверсификации поставок углеводородов остается важнейшей для Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С начала 2020 года страна активно работает над этим вопросом, в списке новых партнеров уже несколько стран.
Новости Беларуси. Тема диверсификации поставок углеводородов остается важнейшей для Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С начала 2020 года страна активно работает над этим вопросом, в списке новых партнеров уже несколько стран.
16 мая для переработки на «Нафтан» поступила первая партия нефти Arab Light из Саудовской Аравии. Железнодорожный состав доставил из Клайпеды 3 600 тонн сырья.
Общий объем составляет 87 тысяч тонн. Согласно оценкам специалистов, Arab Light по своим качественным характеристикам не уступает нефти сорта Urals, традиционного сырья для нашего предприятия, а по некоторым показателям даже превосходит его. Как отмечают в «Белнефтехиме», в будущем возможность поставок аравийской нефти будет зависеть от ситуации на рынке.
В этом году Беларусь также закупала норвежскую и азербайджанскую нефть с перевалкой в портах Литвы и Украины.
Владимир Макей: Беларусь начинает поставки нефти из США
Летом страна ожидает американское черное золото. Танкер с нефтью сорта Bakken должен прибыть в Клайпеду в начале июня.