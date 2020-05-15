Новости Беларуси. Александр Лукашенко совершает 15 мая рабочую поездку в Витебский район.

Как сообщается на официальном сайте главы государства, Президент Беларуси знакомится с развитием интеграционных структур в АПК региона. Президент, в частности, посещает сельхозорганизации, входящие в структуру ОАО «Молоко»‌. Ему доложили об их работе, подготовке кадров для агропромышленного комплекса Витебской области. Речь также шла о социально-экономическом развитии региона, о ходе весенних полевых работ.

Александр Лукашенко отметил позитивные изменения в хозяйствовании на земле Витебской области. Он имел возможность оценить состояние дел уже с вертолета.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Конечно, это клочки, никуда не денемся, –‌ такая контурность полей. Но видно, что лучше. Если подготовитесь к уборке как следует, уберете, то будете иметь зерно и корма. Просто нужна организация. Нельзя останавливаться ни в коем случае.

«Пока обстановка хорошо складывается. Основа для хорошей работы сегодня создана»‌, –‌ подтвердил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, который курирует Витебскую область.

«Но это только начало»‌, –‌ обратил внимание Президент.

Посещая организации ОАО «Молоко»‌ и ведя разговор о развитии в регионе интеграционных структур в АПК, Президент подчеркнул, что поддержка и деньги будут выделяться прежде всего под перспективные проекты и направления и если будет виден хозяйский подход к делу.

Александр Лукашенко:

Будет результат –‌ будут деньги. Я не могу вкладывать деньги в предприятия, которые никакой надежды не подают.

Посещая одну из ферм, Александр Лукашенко позитивно оценил увиденное, отметив хорошие условия для содержания крупного рогатого скота.