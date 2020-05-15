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Александр Лукашенко: «Надо посеять побольше картофеля – это будет спасение»

15 мая 2020 17:06
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко отмечает позитивные изменения в ведении хозяйства витебскими аграриями. 15 мая глава государства посетил северный регион с рабочей поездкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для того, чтобы удовлетворить внутренний спрос и выгодно продать за рубеж, аграриям нужно грамотно спланировать работу сейчас. Посевы гречки увеличили. Культура неприхотливая, от нее ждут отдачи.

А еще Александр Лукашенко уверен: в этом сезоне будет спрос на картофель. Значит, нужно сеять.

Александр Лукашенко: «Надо посеять побольше картофеля – это будет спасение»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В этом году, по ощущениям, мне кажется, что картофель будет в цене. Поэтому я попросил, чтобы собрали все, что у нас осталось – семена, не семена, – и посеяли картофель. Да и семенного картофеля у нас еще наскрести по сусекам можно. Поэтому надо посеять побольше картофеля – это будет спасение.  

Откуда у меня эта уверенность? Понятно, россияне всегда, Москва и Питер, у нас покупали и будут покупать. И будут покупать больших объемов. Из-за этого психоза не всегда развернуться, понимаете.  

А представьте Украину. Они у нас в прошлом году с полей забирали картофель. Вы что думаете, у них семена остались под картофель? Нет. За один год из этого не выйдешь, поэтому им нужен будет картофель. И они будут у нас его покупать.  

Поэтому постарайтесь, если есть еще где-то семена, но строго по технологии посейте этот картофель. И вы получите результат.  

Александр Лукашенко: «Надо посеять побольше картофеля – это будет спасение»-4

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# Государственная политика в области сельского хозяйства # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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