Александр Лукашенко: «Надо посеять побольше картофеля – это будет спасение»

А еще Александр Лукашенко уверен: в этом сезоне будет спрос на картофель. Значит, нужно сеять.

Для того, чтобы удовлетворить внутренний спрос и выгодно продать за рубеж, аграриям нужно грамотно спланировать работу сейчас. Посевы гречки увеличили. Культура неприхотливая, от нее ждут отдачи.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В этом году, по ощущениям, мне кажется, что картофель будет в цене. Поэтому я попросил, чтобы собрали все, что у нас осталось – семена, не семена, – и посеяли картофель. Да и семенного картофеля у нас еще наскрести по сусекам можно. Поэтому надо посеять побольше картофеля – это будет спасение.

Откуда у меня эта уверенность? Понятно, россияне всегда, Москва и Питер, у нас покупали и будут покупать. И будут покупать больших объемов. Из-за этого психоза не всегда развернуться, понимаете.

А представьте Украину. Они у нас в прошлом году с полей забирали картофель. Вы что думаете, у них семена остались под картофель? Нет. За один год из этого не выйдешь, поэтому им нужен будет картофель. И они будут у нас его покупать.

Поэтому постарайтесь, если есть еще где-то семена, но строго по технологии посейте этот картофель. И вы получите результат.