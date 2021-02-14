«Чтобы не была в 25 раз разница между бедными и богатыми». Подводим экономические итоги ВНС

Новости Беларуси. В ближайшие годы в экономике у Беларуси высокая планка – сократить зависимость экономического роста от углеводородного сырья, запустить новый инвестиционный цикл и увеличить экспорт, в первую очередь за счет высокотехнологичных товаров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Читайте об этом здесь. Здесь без модернизации предприятий не обойтись. Взять хотя бы два наших нефтеперерабатывающих завода в Новополоцке и Мозыре. В 2021 году завершают их перевооружение. Принципиально новые возможности открывает для экономики и собственная АЭС. В ближайшие годы ставку делаем на электроиндустрию.

Эти и другие тренды пятилетки в следующем репортаже. Юлия Бешанова, корреспондент:

Любая «социалка» прочно стоит на экономическом фундаменте. Совсем недавно оппоненты предлагали пойти нам совсем другим путем. Распродать госсобственность – читай, выгнать десятки тысяч людей на улицу, открыть свободный доступ иностранным товарам на наш рынок – значит, поставить наши предприятия в условия повышенной конкуренции. Звучали и более экзотические вещи. Оставим их за скобками. Главное, у правительства есть свой рецепт развития. Каким будет план экономического развития Беларуси? Тезисы назвал премьер-министр

Как страна придет к намеченным целям? Разберемся буквально пошагово. Беларусь традиционно идет не революционным, а эволюционным путем. Скептики нам предрекали экономический коллапс. В итоге упали меньше чем на 1 %. При этом обеспечили рост реальных зарплат на 8 %. Безработица – меньше 4 %. Экономика – тонкая материя, которая не терпит колебаний. Поэтому развивать будем те направления, которых традиционно сильны. Ставка на АПК, энергетику и сельское хозяйство. И модернизацию.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Часто слышу, что так называемые независимые экономисты, специалисты считают, что нам не надо развивать все, что мы развивали в Советском Союзе. Надо оставить два-три направления и все. Слушайте, я иногда думаю: боже мой, хорошо, что они почти все сегодня сидят в Польше, Литве и не мешают делать. Что мы будем делать с теми отраслями, которые окажутся нам не нужны? Там сотни тысяч наших граждан работают, наших людей. Мы что, их закроем? А зачем? Давайте напрягаться, давайте производить на этих предприятиях – мы же их в основном модернизировали – производить продукцию и продавать ее на внешних рынках. В планах на будущую пятилетку создать крупные промышленные кластеры. К большим компаниям типа МТЗ и «Гомсельмаша» «подвяжут» малые и средние предприятия, которые будут производить для гигантов комплектующие: шестеренки, гайки, болты. Сейчас это все закупаем за рубежом. И тут сразу два зайца: снижаем импорт и поддерживаем небольшие производства.

Шаг второй – расширять энергетическую инфраструктуру. Да, критиков этой идеи много. Александр Лукашенко: Почему не строить жилье с большим использованием электричества? Люди пощупали и готовы Важнейшее направление – импортозамещение. В программе заявлено около 300 видов таких товаров. Из них 10 % абсолютно новые для Беларуси. Будем больше использовать местное сырье – резерв для экономической безопасности. Страна будет стремиться построить экономику замкнутого цикла. И здесь важнейший шаг – переработка вторсырья.

Александр Лукашенко:

Год назад была поставлена задача отказаться от этого пластика. Бумаги хватает, мы можем заместить импорт, не будем гадить свою страну. И перерабатывать вторсырье. Если кратно не увеличим переработку коммунальных отходов, мы будем жить в страшной грязи, вредной грязи. К концу пятилетки переработка вторичных ресурсов должна составить 50 %, не меньше. Продолжим развивать сельское хозяйство. Качественные продукты давно стали нашим национальным брендом. Мы обеспечили себя и выстроили серьезную экспортную схему. А по производству молока входим в пятерку ведущих стран. Продовольственная безопасность далась Беларуси не просто, но оно того стоило.

Владислав Балабушко, делегат VI Всебелорусского народного собрания:

Мы практически за пятилетку удвоили свои показатели как по зарплате, так и по производственным показателям, по продукции, по выручке. И сегодня у нас стабильное хозяйство, стабильная зарплата. То есть обновляемся техникой, обновляемся сегодня оборотными средствами.

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:

Чтобы было сегодня молоко, было мясо для промышленников, надо чтобы были действительно рабочие агрогородки, хозяйства, которые сегодня дают хороший темп по выращиванию скота, по производству молока, по растениеводству, поэтому такая связка. Все равно село будет где-то все время в приоритете. Продолжим развивать инновационную инфраструктуру. В Беларуси сегодня работает 16 технопарков и 9 центров трансфера технологий. За 2020 год в инновационных кластерах было создано более 500 рабочих мест. Общая численность работников превысила 2,5 тысячи.

Александр Ярошенко, глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»:

Безусловно, хотел бы выделить слово «развитие» – это перспективное развитие. Такие проекты, как «Великий камень», имеют перспективы на будущее, составляют его основу, экономики основу, ведь самое главное, чтобы был базис. Базис – это экономическое развитие. И все-таки хотел бы сказать, что страна имеет действительно огромные перспективы во взаимодействии с нашими партнерами, с инвесторами, в развитии новых технологий, производств. Компетенции, которых в Беларуси не было в принципе. Рассказываем, какие проекты развивает «Великий камень» Есть и среднесрочные задачи, которые предстоит решить за ближайшие пять лет. Во-первых, 100 % обеспечить белорусов водой питьевого высокого качества. Будет построено 800 станций обезжелезивания и 300 водозаборных скважин. В порядок нужно привести не менее 7 000 километров местных автодорог и 50 километров республиканских.

«Президент прав, что именно бизнес спас страну, он работал в период пандемии». Ирина Макаренко о поддержке бизнеса Главный ресурс страны – человеческий капитал. А это значит, что бюджет, заработок, налоги – все зависит от честности и добропорядочности каждого из нас. Например, задача государства – сделать так, чтобы налоговая нагрузка была понятной и справедливой, наша – честно платить налоги.

Александр Лукашенко:

Звучали инициативы о том, чтобы усилить зависимость доходов работников от финансового результата предприятия. Распределение дивидендов или передача в собственность части акций требуют честного законодательного закрепления. Но вы должны при этом помнить: в Беларуси сегодня нет и никогда не будет олигархов. По крайней мере, при нашей с вами власти. И каждый должен получать за свой результат. Но разбежки огромной быть не должно. Богатый – поддержи государство, поддержи неимущих, поддержи, чтобы не была в 25 раз разница между бедными и богатыми. Это страшно, это катастрофа, это будущий развал государства.

Николай Мартынов, делегат VI Всебелорусского народного собрания:

Сейчас важно, чтобы платежная система была в порядке и кредитование было похожим на европейское. Дело в том, что кредиты сегодня дорогие. И нам хотелось бы, чтобы они были соизмеримы с теми условиями, которые есть у других. Тогда, я думаю, тот, кто может вести бизнес, будет вести. Эффективная конкурентная политика, прозрачное налогообложение, пенсионные выплаты. Бизнес продолжает жаловаться на бюрократию и волокиту. Делегат ВНС: при изменении Конституции судьбоносны две вещи – сохранение суверенитета и рост благосостояния

Президент реагирует на предложения оперативно, порой жестко, но справедливо. Да, проблемы есть, но решать их огулом в интересах отдельных бизнесменов и компаний никто не будет. Справедливость для всех превыше личных амбиций. Слишком много подводных камней, которые без тщательного наблюдения не разглядеть. Тем более, за последний год государство многому научилось. Время показало: бизнес хочет равные условия с государственными предприятиями, но пока сам не готов нести равную ответственность. Президент Беларуси: ради бога, можешь не любить Лукашенко, иди работай по законам, честно, принципиально, люби свой народ