Муковозчик о саммите РФ – США: Путин показывает Америке – к вам едет не Горбачёв

Григорий Азаренок, СТВ:

Мы не сегодня родились и недавнюю историю знаем хорошо, когда маячили некие отношения с американцами и с Западом и Кремль специфически поступал, например, с ГДР, например, с Наджибуллой.

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Кремль масштаба СССР.

Григорий Азаренок:

И ельцинский. С Кубой и так далее. И вот в этот раз Владимир Путин показывает, что этой истории не будет.

Андрей Муковозчик:

Да, он действительно показывает, что он рассчитывает на эту часть и что он не собирается этими отношениями жертвовать ради любых переговоров, это важно. Он и Америке показывает в определенной мере, что полмира с этой стороны.

Григорий Азаренок:

И Америке в том числе показывает, что к вам едет не Горбачев.

Андрей Муковозчик:

Больше, чем полмира, если по населению брать. То есть там только Китай с Индией, по-моему, половину населения земного шара составляют. Ну, еще и плюс мы добавляем туда. А уж если брать по территории, то это, я думаю, треть, четверть мира так точно. Вот он показывает, что не Горбачев, что не одиночка, не загнанный в угол, а правитель большой супердержавы, обладающий к тому же весомым влиянием в мире и большим количеством больших друзей. Вот это важно.

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