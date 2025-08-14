Прямой эфир

Муковозчик о саммите РФ – США: Путин показывает Америке – к вам едет не Горбачёв

14 августа 2025 19:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. В гостях Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня». Обсудим самые актуальные темы.

Муковозчик о саммите РФ – США: Путин показывает Америке – к вам едет не Горбачёв-2

Григорий Азаренок, СТВ: 
Мы не сегодня родились и недавнюю историю знаем хорошо, когда маячили некие отношения с американцами и с Западом и Кремль специфически поступал, например, с ГДР, например, с Наджибуллой.

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»: 
Кремль масштаба СССР. 

Григорий Азаренок: 
И ельцинский. С Кубой и так далее. И вот в этот раз Владимир Путин показывает, что этой истории не будет.

Андрей Муковозчик:
Да, он действительно показывает, что он рассчитывает на эту часть и что он не собирается этими отношениями жертвовать ради любых переговоров, это важно. Он и Америке показывает в определенной мере, что полмира с этой стороны.

Григорий Азаренок: 
И Америке в том числе показывает, что к вам едет не Горбачев.

Андрей Муковозчик:
Больше, чем полмира, если по населению брать. То есть там только Китай с Индией, по-моему, половину населения земного шара составляют. Ну, еще и плюс мы добавляем туда. А уж если брать по территории, то это, я думаю, треть, четверть мира так точно. Вот он показывает, что не Горбачев, что не одиночка, не загнанный в угол, а правитель большой супердержавы, обладающий к тому же весомым влиянием в мире и большим количеством больших друзей. Вот это важно.

Муковозчик о саммите на Аляске: на Западе хотят в очередной раз обмануть

Муковозчик об уборочной: Батька следит за каждым районом, выезжает в поля – это наша система

Муковозчик: надо верить своим – Президенту и государству – тогда в сложные моменты ты не будешь колебаться

# Андрей Муковозчик # Григорий Азаренок # Владимир Путин # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Муковозчик о саммите на Аляске: на Западе хотят в очередной раз обмануть
14 августа 2025 19:06

Муковозчик о саммите на Аляске: на Западе хотят в очередной раз обмануть

Кремль обнародовал подробную повестку переговоров Путина и Трампа
14 августа 2025 16:59

Кремль обнародовал подробную повестку переговоров Путина и Трампа

WP: Трамп на Аляске с Путиным будет обсуждать сделку «земля в обмен на мир»
14 августа 2025 14:32

WP: Трамп на Аляске с Путиным будет обсуждать сделку «земля в обмен на мир»