Новости по тегу #Николай Мартынов

Многие белорусы готовы вкладываться в родные места. Все же чувство благодарности, родной земле в том числе, нам свойственно. И что приятно, по мере восхождения на карьерные вершины у большинства не теряется.
В Национальном академическом театре имени Янки Купалы прошла творческая встреча «Служение Отечеству. Служение сцене». Ее посвятили 30-летию парламентаризма, а также памяти народных артистов СССР Николая Еременко и Ростислава Янковского.
«Мечты, они на самом деле материализуются, сбываются, поэтому нужно учиться, учиться и еще раз учиться».
«На законодательном уровне у нас все законы есть», – считает Николай Мартынов. Но проблема существует в регионах…
«Я бы не своими словами сказал, а Владимира Ильича: учиться, учиться и еще раз учиться. На самом деле это не шутка, потому что знания сегодня в любой сфере нужны».
«Я работал с голландцами, с немцами, с итальянцами, с турками. Ну, с турками мы продолжаем работать, с китайцами продолжаем».
«Мы с Университетом легкой промышленности, наш технологический, мы с ним работаем в этом направлении. Потом с дизайнером, он помогал нам формировать – это итальянец».
«Единственная страна, где мы много и продавали, и покупали – с Украины – вот те, только начиналось сразу, они предъявили нам: а вы должны выйти на демонстрации, вы должны это... И все...»
«Я считаю, что по закону надо создать те условия, чтобы все-таки вот эта бюрократия… Как вклиниться в это, у нас этого механизма нет».
«Волей судьбы у меня получилось, что после окончания высшего учебного заведения партия приказала долго жить, и мне нужно было самому трудоустраиваться. И я как раз трудоустроился на одно из предприятий обувных в Витебске. Дальше мы получили определенную свободу в ведении экономических процессов».
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