Белорусская теннисистка Алёна Фалей вышла 1/4 финала турнира в Испании

Алена Фалей вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Испании, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чемпионка Беларуси одолела хозяйку кортов Кармен Лопес. Первый сет прошел на равных и завершился только на тай-брейке, а во второй партии наша спортсменка владела преимуществом и без проблем оставила отрезок за собой. Победа с результатом 7:6, 6:2. На определение сильнейшей девушкам потребовался 1 час 42 минуты.

В следующем круге Фалей сыграет против Вендулы Вальдманновой из Чехии. Отметим, соотечественница является третьей сеяной турнира.