«Кубок Минска» по хоккею продолжается в белорусской столице

Первый официальный турнир в рамках подготовки к новому сезону КХЛ «Кубок Минска» продолжается в белорусской столице. За трофей ведут борьбу четыре команды: «Динамо», «Адмирал», «Лада» и «Металлург», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

14 августа свои силы проверили клубы из Тольятти и Магнитогорска. Уже в первом периоде «сталевары» громко заявили о своих амбициях на успех и трижды поразили ворота соперников. Во втором отрезке подопечные Андрея Разина продолжили доминировать на льду и забросили еще две шайбы. А в заключительной трети успех закрепили. Как итог – 6:0 в пользу «Металлурга».

Уже в пятницу, 15 августа, свой заключительный поединок на турнире проведут хоккеисты минского «Динамо». В соперниках сегодняшний победитель. Стартовое вбрасывание на льду «Чижовка-Арены» состоится в 19 часов.