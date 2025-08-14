«Металлург» обыграл «Локомотив» в матче группового этапа Кубка Салея по хоккею

На ледовых аренах Беларуси продолжается розыгрыш Кубка Руслана Салея. В программе четверга, 14 августа, – три поединка, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В Жлобине местный «Металлург» принимал оршанский «Локомотив». Первая треть прошла под диктовку «волков» – они обеспечили себе преимущество в три шайбы. Во втором периоде гости подобрались к своим оппонентам на минимальное расстояние. На что и у хозяев также нашелся ответ. В заключительном отрезке кардинально рисунок игры не изменился. Подопечные Дмитрия Саяпина праздновали победу – 5:3.