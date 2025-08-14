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Муковозчик о саммите на Аляске: на Западе хотят в очередной раз обмануть

14 августа 2025 19:06
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. В гостях Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня». Обсудим самые актуальные темы.

Муковозчик о саммите на Аляске: на Западе хотят в очередной раз обмануть-2

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»: 
Давайте дождемся, уже немного осталось ждать. Но я бы не ждал мгновенного окончания войны, тем более ее невозможно окончить, потому что Россия не достигла своих целей на настоящий момент. И второй момент, подождите секунду, но ведь это Америка вместе с Европой заинтересована в этом костре, который горит, в этих углях в подбрюшье России. И говоря о том, что они хотят мира, они на самом деле его не хотят. То, о чем мы с вами начинали – с этим Саймоном Шустером.

Григорий Азаренок, СТВ: 
Да, сто процентов. Просто стояла тогда повестка победы России...

Андрей Муковозчик:
Они хотят в очередной раз обмануть. Они ничего не закончат, а Россия должна остановиться. Вот я бы вот этого больше всего опасался. Ну, Владимир Владимирович, не дай себя обмануть.

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# Международная политика # Андрей Муковозчик # Григорий Азаренок # Владимир Путин

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