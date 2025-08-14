Муковозчик о саммите на Аляске: на Западе хотят в очередной раз обмануть

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Давайте дождемся, уже немного осталось ждать. Но я бы не ждал мгновенного окончания войны, тем более ее невозможно окончить, потому что Россия не достигла своих целей на настоящий момент. И второй момент, подождите секунду, но ведь это Америка вместе с Европой заинтересована в этом костре, который горит, в этих углях в подбрюшье России. И говоря о том, что они хотят мира, они на самом деле его не хотят. То, о чем мы с вами начинали – с этим Саймоном Шустером.

Григорий Азаренок, СТВ:

Да, сто процентов. Просто стояла тогда повестка победы России...

Андрей Муковозчик:

Они хотят в очередной раз обмануть. Они ничего не закончат, а Россия должна остановиться. Вот я бы вот этого больше всего опасался. Ну, Владимир Владимирович, не дай себя обмануть.

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