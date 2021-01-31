Компетенции, которых в Беларуси не было в принципе. Рассказываем, какие проекты развивает «Великий камень»

Новости Беларуси. Китай много помогает нашей стране и в плане строительства дорог, и создания новых производств, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Беларусь является одной из стран на Шелковом пути, под Минском вот уже шесть лет активно работает и развивается высокотехнологичная международная площадка для ведения бизнеса «Великий камень». Мы встретились с ее руководителем Александром Ярошенко. Евгений Поболовец, корреспондент:

В мае 2021 года вы будете отмечать шестилетие активной работы «Великого камня». С какими результатами мы подошли к этой дате?

Александр Ярошенко, глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»:

В настоящее время мы зарегистрировали 68 резидентов из 14 стран. Проект стал международной площадкой. Бизнес Китая и Беларуси, безусловно, является основополагающим для нашего проекта, но и проекты Америки, стран Европы, Израиля, Швейцарии, Объединенных Арабских Эмиратов, Сингапура. Мы стараемся максимально задействовать наших инвесторов из всех стран. Евгений Поболовец:

68 инвесторов – это много или мало? Как оценить? Александр Ярошенко:

Если сравнивать именно за этот период, то количество резидентов возросло более чем в восемь раз. Проект мы начинали, когда было 8 резидентов, сейчас – 68. Пришли на те компетенции, которых в Республике Беларусь не хватало или вообще не существовало Самое главное, что эти проекты с высокими технологиями дают возможность нам смотреть в будущее развития экономики страны с оптимизмом и уверенностью, потому что многие проекты, в том числе в области машиностроения, пришли на те компетенции, которых в Республике Беларусь не хватало или вообще не существовало.

Евгений Поболовец:

Если я вас правильно понимаю, то те производства, которые здесь организуются, – это как локомотивы для всей экономики Беларуси. Александр Ярошенко:

Несколько примеров. От наших китайских партнеров пришли те заводы, которых у нас не было. В области машиностроения – выпуск двигателей для нашего Минского автомобильного завода. Это предприятие вместе с китайской компанией Weichai создали совместное предприятие по выпуску двигателей для нашей большегрузной автомобильной техники. Кстати, не только для Минского автомобильного завода. Раньше такие двигатели покупали в Ярославле, в России. Сейчас этот двигатель производится здесь, он выпускается под экологическим требованием Евро-5, Евро-6. Наши перевозчики были очень удовлетворены тем обстоятельством, что у нас появился большегрузный автомобиль для осуществления транспортных перевозок, в том числе в Европе, с соотношением цены и качества, доступных именно для наших перевозчиков. То есть на равных конкурировать с такими мировыми производителями, как Mercedes и MAN, дает возможность работать в таких условиях. Второй пример – дочерняя компания корпорации Weichai Fast Gear создала совместное предприятие с Минским автомобильным заводом «Фаст-МАЗ», которое у нас выпускает коробки передач. Таких компетенций у нас не было в принципе. С 2002 года Минский автомобильный завод эти коробки передач у одного из лидеров, подчеркиваю, мировых лидеров по выпуску такой продукции покупал как по импорту. А сейчас мы, фактически в конце прошлого года, запустили такое производство, и уже начались первые поставки произведенного здесь, в парке, продукта.

Евгений Поболовец:

Кроме автомобилестроения, может быть, есть еще какие-то сферы? Александр Ярошенко:

Завершая тему автомобилестроения и того, что мы не выпускали в принципе, – это суперконденсаторы для «Белкоммунмаша». С выпуском суперконденсаторов здесь и их поставок на наш общественный транспорт. «Белкоммунмаш» сейчас снабжает, и не только в Республике Беларусь, имеются запросы и других стран по выпуску электробусов. Для городского хозяйства это новая история. В том числе она важна, когда мы говорим про электротранспорт, развитие в рамках строительства и развитие нашей атомной энергетики. Новая отрасль, которая серьезным образом получит и получает здесь развитие с приходом американского резидента IPG Photonics, который создал предприятие по выпуску продукции, связанной с лазерными технологиями. Первый завод уже построен. Инвестор, видя, как развивается, какие условия предоставлены для развития его производства, начал строительство второго завода. Мы видим, что условия, которые предоставляются Республикой Беларусь в этом проекте с нашими партнерами, действительно полностью удовлетворяют запросы инвесторов, будущие резиденты которых приходят в парк «Великий камень».

Если проект масштабный, сумма не менее 5 млн долларов. Но если приходит малый и средний бизнес, достаточно 500 тыс. Евгений Поболовец:

Давайте напомним телезрителям, какие именно условия созданы государством в «Великом камне»? Александр Ярошенко:

На этой территории мы даем возможности не только льготные, но одни из лучших мировых условий по приходу инвесторов и налогового, и другого характера. Но я бы сделал акцент на том, что инвестор, приходя, имеет полностью обустроенную инфраструктуру (и в аренду, и покупку в частную собственность земельного участка). Он получает полностью обустроенный инфраструктурный объект, где ему остается только построить свой завод, greenfield и запустить в производство. Второй элемент, который мы активным образом сейчас используем, – построили восемь типовых производственных корпусов, 78 000 квадратных метров для так называемого малого и среднего бизнеса. То есть для тех инвесторов, которые приходят и хотят сразу, поставив оборудование, начать производство продукции. Как было, например, в прошлом году с нашими китайскими партнерами в условиях пандемии, когда возникла потребность в выпуске средств индивидуальной защиты. И именно в парке «Великий камень» одно из первых было организовано такое производство. Еще один опыт – это работа с инвестором в режиме «одна станция». Он практически не использовался на евразийском и европейском пространстве и заключается в том, что все услуги мы стараемся оказывать непосредственно здесь, в парке. Открыть бизнес в проекте «Великий камень» – достаточно простая процедура с минимальным набором требований. Требований только два: это должны быть действительно высокие технологии в приоритетах, которые мы для себя определили в развитии нашего проекта, и сумма инвестиций, которые вносятся сюда резидентом. Если это среднесрочный, долгосрочный проект, масштабный, сумма не менее 5 миллионов долларов. Но если приходит малый и средний бизнес, достаточно в течение первых трех лет внести инвестиции в размере 500 тысяч долларов США.

Предусматриваем расширение возможности участия наших инвесторов в такой сфере, как традиционная китайская медицина Евгений Поболовец:

Может быть, есть какие-то моменты, нюансы, над которыми вы работаете сейчас, чтобы создать еще более благоприятные условия для прихода инвесторов? Александр Ярошенко:

В настоящее время завершается работа над новой редакцией указа главы государства, где мы предусматриваем, во-первых, расширение возможности участия наших инвесторов в приоритетных сферах деятельности, в том числе таких как традиционная китайская медицина. Это та сфера, которую мы хотим активно поощрять и привлекать сюда прежде всего проекты из Китайской Народной Республики, потому что такая востребованность есть. С Министерством здравоохранения мы активно работаем над тем, чтобы в области предоставления услуг, создания фармацевтических производств, выпуска изделий медицинского назначения мы сделали максимально комфортные условия для реализации в этой сфере. Также мы хотели бы дать больше возможностей, привилегий инвесторам, которые бы реализовывали якорные, очень крупные проекты. Такие проекты у нас уже есть, но их все-таки недостаточно. Наша задача, в том числе и в будущем, – развивать и привлекать инвесторов, которые давали бы и создавали так называемые кластеры и привлекали за собой развитие малого и среднего бизнеса на территории парка «Великий камень». Создание субпарков – одна из историй, которой мы хотели бы тоже дать определенное движение, толчок с привлечением провинций в том числе Китайской Народной Республики. Мы бы хотели, чтобы регионы, провинции КНР использовали, создавая свои субпарки. Мы для этого законодательные основы еще будем развивать.

Республика Куба имеет очень высокие компетенции в области фармации. Нам это очень интересно Евгений Поболовец:

Пандемия не помешала подписать договор о сотрудничестве с кубинской зоной особого развития «Мариэль», речь там идет о привлечении инвестиций. Как это будет работать и какой эффект ожидают обе стороны? Александр Ярошенко:

Республика Куба, эти предприятия имеют очень высокие компетенции в области фармации. Достижения этой страны в области здравоохранения, оказания услуг, производства медицинских изделий, фармацевтической продукции известны всему миру. Нам это очень интересно. Наши кубинские партнеры готовы сотрудничать в этом направлении, тем более что мы создаем соответствующие условия прихода кубинского бизнеса на нашу территорию с открытием евразийского рынка. Кстати, президенту Республики Куба я обещал, что к четырем языкам, которыми мы в одной станции работаем, с приходом кубинских инвесторов обязательно добавится испанский язык, потому что испаноязычная аудитория, в том числе бизнес-кругов, огромная. Евгений Поболовец:

Это уже в 2021 году произойдет? Александр Ярошенко:

Мы надеемся на приход кубинских партнеров резидентами в парке именно в этом году.