Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело» – на СТВ!
Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело» – на СТВ!
Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Аляска Аляской, а вот неподалеку – у Эўропе – недавно закончились «100 дней Фридриха Мерца». Что можно сказать про эту памятную дату и про него лично? Да почти что и ничего! Незаметно эти дни прошли – вполне под стать этому немецкому политику.
Что можно сказать про сто дней канцлера Мерца? Да почти что и ничего!
Если его предшественник Шольц был признан самым «няудалым» канцлером Германии за всю ее историю (только «обиженная ливерная колбаса» и вспоминается), то Мерц пока идет на звание самого незаметного.
И при этом самого «нязграбного» что ли. Чего стоит лишь один – зато самый первый – эпизод, когда 6 мая Фридрих Мерц первым в истории ФРГ провалил голосование по собственному избранию нового главы правительства, набрав только 310 голосов парламентариев при необходимых 316. И это после «успешных» коалиционных переговоров!
Правда, в тот же день прошел и второй тур, в ходе которого герр Фридрих все же был избран очередным канцлером Германии, но осадок, разумеется, остался. Называться «канцлером второго раза» – оно, конечно, лучше, чем «обиженной колбасой», но тоже, знаете ли…
Даже перед предками стыдно: вон, родной дедушка Мерца (Йозеф Пауль Совиньи), тот, небось, в мэры города Брилон избирался с лету! 20 лет управлял городом, никто и пискнуть не смел. Да и как тут пискнешь, если герр Йозеф в 1933 году вступил в резерв SA (это штурмовые отряды в коричневых рубашках) и получил звание, а в 1938-м вступил и в НСДАП.
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