Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело» – на СТВ!

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Аляска Аляской, а вот неподалеку – у Эўропе – недавно закончились «100 дней Фридриха Мерца». Что можно сказать про эту памятную дату и про него лично? Да почти что и ничего! Незаметно эти дни прошли – вполне под стать этому немецкому политику.

Что можно сказать про сто дней канцлера Мерца? Да почти что и ничего!

Если его предшественник Шольц был признан самым «няудалым» канцлером Германии за всю ее историю (только «обиженная ливерная колбаса» и вспоминается), то Мерц пока идет на звание самого незаметного.

И при этом самого «нязграбного» что ли. Чего стоит лишь один – зато самый первый – эпизод, когда 6 мая Фридрих Мерц первым в истории ФРГ провалил голосование по собственному избранию нового главы правительства, набрав только 310 голосов парламентариев при необходимых 316. И это после «успешных» коалиционных переговоров!