Делегат ВНС: при изменении Конституции судьбоносны две вещи – сохранение суверенитета и рост благосостояния

Новости Беларуси. На ВНС о будущем страны рассуждали простые люди, которые вместе со своей страной преодолевали все трудности становления независимости. Они заметно волновались, но тем трогательнее и убедительнее звучали их выступления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Исакова, делегат:

Очень рада, что мне, простой женщине-ткачу, выпала честь выступить с такой высокой трибуны. Думаю, вам понятно то душевное волнение, которое не покидает меня все эти дни. На примере моего родного предприятия можно изучить историю становления белорусской легкой промышленности. Наше предприятие прошло путь от производственной площадки Советского Союза до текстильного флагмана суверенной Беларуси.

Представители бизнеса выступали с личными предложениями. Говорят, им на местах виднее, какие законодательные нормы необходимо корректировать. Эффективная конкурентная политика, прозрачное налогообложение, пенсионные выплаты. Бизнес продолжает жаловаться на бюрократию и волокиту.