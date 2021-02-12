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Делегат ВНС: при изменении Конституции судьбоносны две вещи – сохранение суверенитета и рост благосостояния

12 февраля 2021 17:38
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Новости Беларуси. На ВНС о будущем страны рассуждали простые люди, которые вместе со своей страной преодолевали все трудности становления независимости. Они заметно волновались, но тем трогательнее и убедительнее звучали их выступления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегат ВНС: при изменении Конституции судьбоносны две вещи – сохранение суверенитета и рост благосостояния-1

Наталья Исакова, делегат:
Очень рада, что мне, простой женщине-ткачу, выпала честь выступить с такой высокой трибуны. Думаю, вам понятно то душевное волнение, которое не покидает меня все эти дни. На примере моего родного предприятия можно изучить историю становления белорусской легкой промышленности. Наше предприятие прошло путь от производственной площадки Советского Союза до текстильного флагмана суверенной Беларуси.

Делегат ВНС: при изменении Конституции судьбоносны две вещи – сохранение суверенитета и рост благосостояния-4

Представители бизнеса выступали с личными предложениями. Говорят, им на местах виднее, какие законодательные нормы необходимо корректировать. Эффективная конкурентная политика, прозрачное налогообложение, пенсионные выплаты. Бизнес продолжает жаловаться на бюрократию и волокиту.

Делегат ВНС: при изменении Конституции судьбоносны две вещи – сохранение суверенитета и рост благосостояния-7

Жанна Тарасевич, директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора Кунявского:
При изменении Конституции судьбоносны две вещи – сохранение суверенитета и рост благосостояния населения. Поэтому в период реформ очень важно не сломать экономическую систему, гарантировать всем субъектам экономики возможность работы в прозрачных и одинаково понятных условиях, исключить внутреннюю дискриминацию и протекционизм.

Делегат ВНС: при изменении Конституции судьбоносны две вещи – сохранение суверенитета и рост благосостояния-10

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Наталья Исакова # Жанна Тарасевич # Фотофакт

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