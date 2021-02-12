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Каким будет план экономического развития Беларуси? Тезисы назвал премьер-министр

12 февраля 2021 16:50
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Новости Беларуси. Второй день ВНС начали с рецептов, которые пытаются «прописать» нам западные доброжелатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Советы уже не раз озвучивали: минимизация роли государства в экономике, тотальная приватизация, открытие рынка для свободного ввоза импортных товаров. Одним словом – прямой путь к дефолту. Но у правительства, исходя из белорусских национальных интересов, есть свои предложения.

Каким будет план экономического развития Беларуси? Тезисы назвал премьер-министр-1

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Есть ли у нас свой план, свое видение развития страны? Я отвечу: такой план есть. Нацеленный на построение сильной экономики и максимальное вовлечение имеющихся ресурсов для обеспечения нашего благосостояния.

Для этого правительство планирует реализовать политику экономического роста. В ее основе, первое, стимулирование внутреннего потребления и рациональное импортозамещение. Это увеличение доходов населения, реализация госпрограмм, в том числе закупка отечественной техники на безэмиссионной основе. Второе – развертывание нового инвестиционного цикла. Предусматриваем снизить риски и издержки инвесторов, создать условия для привлечения длинных денег в экономику, сформировать развитую инфраструктуру во всех регионах страны. Третье – реализация экспортной стратегии. Она будет направлена на внедрение инструментов финансовой и институциональной поддержки экспортеров всех форм собственности.

Каким будет план экономического развития Беларуси? Тезисы назвал премьер-министр-4

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# Всебелорусское народное собрание # Экономика # Роман Головченко # Фотофакт

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