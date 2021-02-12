Каким будет план экономического развития Беларуси? Тезисы назвал премьер-министр

Новости Беларуси. Второй день ВНС начали с рецептов, которые пытаются «прописать» нам западные доброжелатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Советы уже не раз озвучивали: минимизация роли государства в экономике, тотальная приватизация, открытие рынка для свободного ввоза импортных товаров. Одним словом – прямой путь к дефолту. Но у правительства, исходя из белорусских национальных интересов, есть свои предложения.