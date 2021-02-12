Николай Мартынов: у нас нет тех природных ископаемых, где могли бы появиться или появляться олигархи

Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Мы говорим сейчас о партиях. Очень часто на Западе получается так, что крупные промышленники, люди бизнеса формируют некие картели, которые политически представлены потом в парламенте, чтобы лоббировать свои экономические интересы. Как вы думаете, если мы перейдем на партийную систему, у нас может возникнуть такая история? Либо у нас что-то более чистое будет, более идеологическое? Вам как человеку бизнеса понятнее ли для того, чтобы иметь своих протеже в парламенте?