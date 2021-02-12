Николай Мартынов: у нас нет тех природных ископаемых, где могли бы появиться или появляться олигархи
Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Мы говорим сейчас о партиях. Очень часто на Западе получается так, что крупные промышленники, люди бизнеса формируют некие картели, которые политически представлены потом в парламенте, чтобы лоббировать свои экономические интересы. Как вы думаете, если мы перейдем на партийную систему, у нас может возникнуть такая история? Либо у нас что-то более чистое будет, более идеологическое? Вам как человеку бизнеса понятнее ли для того, чтобы иметь своих протеже в парламенте?
Николай Мартынов, директор кожевенно-обувного холдинга «Марко»:
Прогнозировать, как это может получиться, но в такой маленькой стране, как Беларусь – это возможно, но практически у нас это гораздо чище и прозрачнее может получиться. Здесь может быть, но я думаю, что у нас нет тех природных ископаемых, где могли бы появиться или появляться олигархи.
Кирилл Казаков:
Смотрите, есть Украина, есть транспортные пути, железная дорога, порты, аэропорты, есть инфраструктура, которая сейчас конкретно лоббируется некоторыми партиями.
Политолог: в чем проблема, что из 15 зарегистрированных партий три-четыре у нас могут назвать?
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Вообще, сейчас в мире в XXI веке политическая многопартийность почти во всех странах себя дискредитировала.
Кирилл Казаков:
То, о чем я и говорю. Так ли нужны партии?
Николай Щекин:
Первое – лоббирование интересов, второе – практически все (посмотрите – США, Франция, Германия) политические партии основываются на коррупционных составляющих, только узаконенных. Лоббирование – это же и есть, по большому счету, коррупция. Вы совершенно правы в том, что Беларусь не обладает такими ресурсами. Растащить Беларусь можно, но структура нашего общества и белорусской экономики не позволяет нам сделать так, как это в России: сделать одну провластную партию, потом ее угробить, сделать вторую провластную партию, потом опять угробить, и сейчас третью. Мы не потянем.
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