Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сейчас для нанимателя важен не уровень образования, а уровень компетенции и насколько этот работник, специалист, будет востребован и полезен.
Алена Сырова, ведущая:
На корочку уже никто не смотрит?
Сергей Сивец:
Абсолютно. Применительно к юристам. Да, юристов действительно много по диплому, а специалистов не так много.
Целевое направление в вузы. Какие изменения планируются в 2021 году?
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Как и в любой специальности, практика решает все.
Сергей Сивец:
Которая будет эффективна в своей профессии, своей специальности.
Кирилл Казаков:
Журналист, не работающий с первого курса, это не журналист?
Сергей Сивец:
Рынок труда очень мобилен. Сегодня нельзя сказать, что через пять лет эта же когорта специалистов будет востребована на рынке труда. Поэтому система образования тоже должна быть мобильна. Она должна соответствовать велениям времени и заказу.
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