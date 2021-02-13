Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Сейчас для нанимателя важен не уровень образования, а уровень компетенции и насколько этот работник, специалист, будет востребован и полезен.

Алена Сырова, ведущая:

На корочку уже никто не смотрит?

Сергей Сивец:

Абсолютно. Применительно к юристам. Да, юристов действительно много по диплому, а специалистов не так много.

Целевое направление в вузы. Какие изменения планируются в 2021 году?

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Как и в любой специальности, практика решает все.

Сергей Сивец:

Которая будет эффективна в своей профессии, своей специальности.