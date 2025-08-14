Муковозчик: надо верить своим – Президенту и государству – тогда в сложные моменты ты не будешь колебаться

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Ни один человек, даже с Telegram-каналами, военкорами, блогерами и всем остальным, не может проверить всю информацию, которая на нас выливается. Если выходит, условно говоря, председатель правительства и говорит, что у нас инфляция такая, то вариантов на самом деле только два. Ты физически это проверить не можешь. У тебя два варианта – ты веришь в это или ты в это не веришь. То есть ситуация очень схожая, близкая к религиозной. Надо верить своим. Мы верим в своего Президента. Мы верим в свое государство. Мы верим в правильность пути, по которому идем, и в верность той нашей идеология, которую мы все никак не можем сформулировать, но которая есть в глубине души каждого из нас. В это надо верить. И тогда в сложные моменты ты не будешь колебаться. Вот как партийцы тогда четко воспринимали: партия сказала: «Тост за Гитлера» – мы морщимся, но пьем. Значит, так надо. Вот и все.

Муковозчик о саммите на Аляске: на Западе хотят в очередной раз обмануть

Муковозчик об уборочной: Батька следит за каждым районом, выезжает в поля – это наша система

Гигин: cтраны НАТО в боевом опыте уже на порядок отстают от российской армии